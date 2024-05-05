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"Сахалин-2" в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай, пишет СМИ
"Сахалин-2" в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай, пишет СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ
"Сахалин-2" в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай, пишет СМИ
"Сахалин-2" в апреле резко нарастил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, поставив рекордные 440 тысяч тонн, сообщает РБК, ссылаясь на данные... | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T17:11+0300
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Сахалин-2" в апреле резко нарастил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, поставив рекордные 440 тысяч тонн, сообщает РБК, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler. Отметка выросла в 3,4 раза по сравнению с мартом и на 39 процентов в годовом выражении."Экспорт в Китай начал расти, причем все еще без ямальских объемов. Главная причина роста — переориентация сахалинских партий. В апреле был самый высокий показатель экспорта с "Сахалина-2" в КНР за всю историю", — сообщил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.Аналитик подчеркнул, что возможной причиной увеличения экспорта в Китай может быть тендер "Сахалинской энергии" (оператор проекта "Сахалин-2"), который провели в марте. По поставкам для сахалинского СПГ Поднебесная опередила Японию, чей экспорт упал в апреле на 44 процента по сравнению с мартом и на 17 процентов по отношению к апрелю 2023 года, составив 319 тысяч тонн.Экспорт сахалинского СПГ в Южную Корею остались без изменений: в апреле поставки составили 127 тысяч тонн. В целом экспорт СПГ с "Сахалина-2" вырос в апреле на семь процентов как по отношению к прошлому месяцу, так и по отношению к апрелю 2023 года, составив 886 тысяч тонн."Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" стало российское юрлицо — ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли "Новатэку". Крупнейший участник нового оператора — "Газпром" с долей 50%.
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спг, экспорт спг, поставки спг, китай, поставки газа в китай
Экономика, СПГ, экспорт СПГ, поставки СПГ, КИТАЙ, поставки газа в Китай
"Сахалин-2" в апреле поставил рекордный объем СПГ в Китай, пишет СМИ
РБК: "Сахалин-2" в апреле нарастил экспорт СПГ в Китай до рекордных 440 тыс. т
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ.
"Сахалин-2" в апреле резко нарастил экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, поставив рекордные 440 тысяч тонн, сообщает РБК
, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.
Отметка выросла в 3,4 раза по сравнению с мартом и на 39 процентов в годовом выражении.
"Экспорт в Китай начал расти, причем все еще без ямальских объемов. Главная причина роста — переориентация сахалинских партий. В апреле был самый высокий показатель экспорта с "Сахалина-2" в КНР за всю историю", — сообщил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.
Аналитик подчеркнул, что возможной причиной увеличения экспорта в Китай может быть тендер "Сахалинской энергии" (оператор проекта "Сахалин-2"), который провели в марте.
По поставкам для сахалинского СПГ Поднебесная опередила Японию, чей экспорт упал в апреле на 44 процента по сравнению с мартом и на 17 процентов по отношению к апрелю 2023 года, составив 319 тысяч тонн.
Сахалин вошел в маршрут первого субсидируемого рейса по Севморпути
Экспорт сахалинского СПГ в Южную Корею остались без изменений: в апреле поставки составили 127 тысяч тонн. В целом экспорт СПГ с "Сахалина-2" вырос в апреле на семь процентов как по отношению к прошлому месяцу, так и по отношению к апрелю 2023 года, составив 886 тысяч тонн.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" стало российское юрлицо — ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли "Новатэку". Крупнейший участник нового оператора — "Газпром" с долей 50%.