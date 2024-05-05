Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО - 05.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240505/svo-847925911.html
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО - 05.05.2024, ПРАЙМ
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО
Режим президента Украины Владимира Зеленского свергнут после завершения специальной военной операции, предполагает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T18:09+0300
2024-05-05T18:09+0300
спецоперация на украине
сво
всу
украина
запад
будущее
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Режим президента Украины Владимира Зеленского свергнут после завершения специальной военной операции, предполагает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца", – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По мнению бывшего военного, мирный саммит по Украине, который пройдет летом, не имеет смысла, так как Россия не собирается участвовать. Он добавил, что дату окончания конфликта определит Москва.Более того, Риттер подчеркнул, что Украину из-за Запада ждет печальная судьба.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240505/ukraina-847922332.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_94f3bc186c9ea048008519597e060073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, всу, украина, запад, будущее
Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, УКРАИНА, ЗАПАД, будущее
18:09 05.05.2024
 
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО

Экс-разведчик Риттер: режим Зеленского перестанет существовать после СВО

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Режим президента Украины Владимира Зеленского свергнут после завершения специальной военной операции, предполагает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца", – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По мнению бывшего военного, мирный саммит по Украине, который пройдет летом, не имеет смысла, так как Россия не собирается участвовать. Он добавил, что дату окончания конфликта определит Москва.
Более того, Риттер подчеркнул, что Украину из-за Запада ждет печальная судьба.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
"Запад ждет с ужасом". СМИ раскрыли, чего "добился" Зеленский на Украине
11:14
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Спецоперация на УкраинеСВОВСУУКРАИНАЗАПАДбудущее
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала