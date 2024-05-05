https://1prime.ru/20240505/svo-847925911.html
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО - 05.05.2024, ПРАЙМ
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО
Режим президента Украины Владимира Зеленского свергнут после завершения специальной военной операции, предполагает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T18:09+0300
2024-05-05T18:09+0300
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Режим президента Украины Владимира Зеленского свергнут после завершения специальной военной операции, предполагает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца", – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По мнению бывшего военного, мирный саммит по Украине, который пройдет летом, не имеет смысла, так как Россия не собирается участвовать. Он добавил, что дату окончания конфликта определит Москва.Более того, Риттер подчеркнул, что Украину из-за Запада ждет печальная судьба.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240505/ukraina-847922332.html
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сво, всу, украина, запад, будущее
Спецоперация на Украине, СВО, ВСУ, УКРАИНА, ЗАПАД, будущее
Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО
Экс-разведчик Риттер: режим Зеленского перестанет существовать после СВО
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Режим президента Украины Владимира Зеленского свергнут после завершения специальной военной операции, предполагает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
"Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца", – сказал
он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По мнению бывшего военного, мирный саммит по Украине, который пройдет летом, не имеет смысла, так как Россия не собирается участвовать. Он добавил, что дату окончания конфликта определит Москва.
Более того, Риттер подчеркнул, что Украину из-за Запада ждет печальная судьба.
Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".
"Запад ждет с ужасом". СМИ раскрыли, чего "добился" Зеленский на Украине
Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.