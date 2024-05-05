https://1prime.ru/20240505/svo-847925911.html

Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО

Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО - 05.05.2024, ПРАЙМ

Бывший разведчик рассказал, что ждет режим Зеленского после СВО

Режим президента Украины Владимира Зеленского свергнут после завершения специальной военной операции, предполагает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T18:09+0300

2024-05-05T18:09+0300

2024-05-05T18:09+0300

спецоперация на украине

сво

всу

украина

запад

будущее

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/23/841312350_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_0e9f665b3ce38de8bf2bb9cd6242c24f.jpg

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Режим президента Украины Владимира Зеленского свергнут после завершения специальной военной операции, предполагает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер."Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца", – сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По мнению бывшего военного, мирный саммит по Украине, который пройдет летом, не имеет смысла, так как Россия не собирается участвовать. Он добавил, что дату окончания конфликта определит Москва.Более того, Риттер подчеркнул, что Украину из-за Запада ждет печальная судьба.Саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. По мнению главы его офиса Андрея Ермака, Киев таким образом хочет утвердить украинскую "формулу мира".Швейцария проведет 15 и 16 июня мирную конференцию по Украине. Россия приглашения не получала и не планировала участвовать, так как "формула мира" противоречит ее интересам, отметил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что переговоры по Украине без участия России бессмыслены. Необходимы уточнения, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240505/ukraina-847922332.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, всу, украина, запад, будущее