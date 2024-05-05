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Трамп назвал администрацию Байдена "гестаповской", сообщили СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ
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Трамп назвал администрацию Байдена "гестаповской", сообщили СМИ
Трамп назвал администрацию Байдена "гестаповской", сообщили СМИ - 05.05.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал администрацию Байдена "гестаповской", сообщили СМИ
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сравнил администрацию нынешнего президента страны Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо. Об этом сообщил | 05.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-05T08:02+0300
2024-05-05T08:02+0300
политика
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джо байден
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сравнил администрацию нынешнего президента страны Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо. Об этом сообщил телеканал NBC News. "Эти люди руководят гестаповской администрацией", — сказал он в ходе официального обеда, аудиозапись с мероприятия оказалась в распоряжении телеканала. Этими словами Трамп прокомментировал проводимы в отношении него уголовный процесс. По мнению команды Байдена, это единственный способ, который даст действующему главе Белого дома возможность снова переизбраться, считает Трамп. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что судебный процесс против него — это вмешательство в предстоящие выборы. Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу предъявили обвинения по 34 статьям в части фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Ближайшие выборы президента США намечены 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Джо Байден и Дональд Трамп. Оба уже набрали достаточное число голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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сша, джо байден, дональд трамп
Политика, США, Джо Байден, Дональд Трамп
08:02 05.05.2024
 
Трамп назвал администрацию Байдена "гестаповской", сообщили СМИ

NBC News: экс-президент США Трамп назвал администрацию Байдена "гестаповской"

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сравнил администрацию нынешнего президента страны Джо Байдена с тайной полицией нацистской Германии гестапо. Об этом сообщил телеканал NBC News.
"Эти люди руководят гестаповской администрацией", — сказал он в ходе официального обеда, аудиозапись с мероприятия оказалась в распоряжении телеканала.
Этими словами Трамп прокомментировал проводимы в отношении него уголовный процесс. По мнению команды Байдена, это единственный способ, который даст действующему главе Белого дома возможность снова переизбраться, считает Трамп.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что судебный процесс против него — это вмешательство в предстоящие выборы.
Суд в Нью-Йорке рассматривает дело, в рамках которого Трампу предъявили обвинения по 34 статьям в части фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела.
Ближайшие выборы президента США намечены 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются Джо Байден и Дональд Трамп. Оба уже набрали достаточное число голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
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ПолитикаСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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