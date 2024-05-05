https://1prime.ru/20240505/tsel-847923462.html

"Падет до лета". В США назвали ближайшие цели России на Украине

"Падет до лета". В США назвали ближайшие цели России на Украине - 05.05.2024, ПРАЙМ

"Падет до лета". В США назвали ближайшие цели России на Украине

Вооруженные силы РФ в ближайшее время займутся освобождением городов Часов Яр и Купянск, сообщило издание Newsweek. | 05.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-05T12:59+0300

2024-05-05T12:59+0300

2024-05-05T13:02+0300

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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ в ближайшее время займутся освобождением городов Часов Яр и Купянск, сообщило издание Newsweek.Отмечается, что в числе потенциальных целей нового наступления – Часов Яр, уже находящийся на линии боевого соприкосновения, который "может пасть даже до начала лета", а также Купянск, являющийся главными воротами в Харьков, второй по величине город Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, падение Часова Яра откроет ВС РФ путь на Краматорск и Славянск. При этом украинской армии столкнувшейся с мощью российской, придется отступать по всей линии фронта.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о непростом положении украинских войск на поле боя. Он заявлял, что РФ обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. По словам Сырского, наиболее горячими точками являются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. При этом не менее критическая ситуация складывается для ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

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