Покупатели вернулись. Но рынок все равно падает - 06.05.2024, ПРАЙМ
Покупатели вернулись. Но рынок все равно падает
В пятницу индексы снизились в первой половине дня, но затем настроения улучшились, и во второй половине дня на рынок вернулись покупатели. Индекс Мосбиржи в... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:01+0300
2024-05-06T09:01+0300
2024-05-06T09:01+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
нефть
?1714975268
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В пятницу индексы снизились в первой половине дня, но затем настроения улучшились, и во второй половине дня на рынок вернулись покупатели. Индекс Мосбиржи в итоге снизился на символические 0,03% до 3441,77 п., индекс РТС подрос на 0,57% до 1184,68 п. на фоне укрепления рубля. Между тем снижение в сегменте суверенного долга продолжилось, и в пятницу индекс RGBI обновил многомесячные минимумы.Рубль незначительно ослаб к евро, но укрепился к доллару США, до 91,60 руб. за один доллар. Такая динамика на валютном рынке контрастирует с траекторией нефтяных котировок, которые на прошедшей неделе показали самое сильное снижение с конца января 2024 года. Сразу несколько факторов оказали давление на нефтяной рынок. Ослабление напряженности на Ближнем Востоке — один из таких факторов. К другому можно отнести заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил ставку по федеральным фондам на прежнем уровне, что отражает опасения относительно перспектив инфляции и экономической стабильности. Кроме того, вышедшие недельные данные по коммерческим запасам нефти в США показали неожиданно сильный рост запасов, на 4,91 млн баррелей. Такой рост запасов в сочетании с последними данными об увеличении нефтедобычи в США до 13,15 млн баррелей в сутки может указывать на избыточное предложение нефти на рынке. ОПЕК+ может повлиять на баланс спроса и предложения, но следующее заседание альянса запланировано только на 1 июня текущего года. С точки зрения технического анализа, нефтяные котировки опустились ниже линии 200-дневного скользящего среднего, и говорить о сохранении восходящей тенденции на этом фоне не приходится, хотя нельзя исключать попыток стабилизации около линии 200-дневного среднего, которая сейчас проходит в области $84 за баррель Brent.Что касается российского рынка акций, то из пятничных новостей обращает на себя внимание сообщение Московской биржи об объемах торгов в апреле, которые увеличились на 38,3% по сравнению с апрелем 2023 года. Эти данные наряду с по-прежнему высокими ставками в экономике еще раз подчеркивают привлекательность акций Мосбиржи. Кроме того, на этой неделе до 10 мая включительно инвесторы могут приобрести акции Мосбиржи под дивиденды за 2023 год (реестр акционеров закроется 13 мая 2024 года), что тоже окажет поддержку акциям биржи.7 мая закроется реестр акционеров ЛУКОЙЛа (LKOH 8075,50 руб., -0,36%) с правом на дивиденды за 2023 год. Таким образом, чтобы получить дивиденды по акциям ЛУКОЙЛа, их надо приобрести не позднее 6 мая.Закрытие реестра по дивидендам ЛУКОЙЛа на этой неделе может спровоцировать техническое снижение индексов на открытии 7 мая (в пределах 1 п. п. по индексу МосБиржи), которое не должно вводить в заблуждение. Дивидендная тематика в целом поддержит российский фондовый рынок в ближайшие месяцы, а дивидендные гэпы со временем могут быть успешно закрыты.
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В пятницу индексы снизились в первой половине дня, но затем настроения улучшились, и во второй половине дня на рынок вернулись покупатели. Индекс Мосбиржи в итоге снизился на символические 0,03% до 3441,77 п., индекс РТС подрос на 0,57% до 1184,68 п. на фоне укрепления рубля. Между тем снижение в сегменте суверенного долга продолжилось, и в пятницу индекс RGBI обновил многомесячные минимумы.
Рубль незначительно ослаб к евро, но укрепился к доллару США, до 91,60 руб. за один доллар. Такая динамика на валютном рынке контрастирует с траекторией нефтяных котировок, которые на прошедшей неделе показали самое сильное снижение с конца января 2024 года. Сразу несколько факторов оказали давление на нефтяной рынок. Ослабление напряженности на Ближнем Востоке — один из таких факторов. К другому можно отнести заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил ставку по федеральным фондам на прежнем уровне, что отражает опасения относительно перспектив инфляции и экономической стабильности. Кроме того, вышедшие недельные данные по коммерческим запасам нефти в США показали неожиданно сильный рост запасов, на 4,91 млн баррелей. Такой рост запасов в сочетании с последними данными об увеличении нефтедобычи в США до 13,15 млн баррелей в сутки может указывать на избыточное предложение нефти на рынке. ОПЕК+ может повлиять на баланс спроса и предложения, но следующее заседание альянса запланировано только на 1 июня текущего года. С точки зрения технического анализа, нефтяные котировки опустились ниже линии 200-дневного скользящего среднего, и говорить о сохранении восходящей тенденции на этом фоне не приходится, хотя нельзя исключать попыток стабилизации около линии 200-дневного среднего, которая сейчас проходит в области $84 за баррель Brent.
Что касается российского рынка акций, то из пятничных новостей обращает на себя внимание сообщение Московской биржи об объемах торгов в апреле, которые увеличились на 38,3% по сравнению с апрелем 2023 года. Эти данные наряду с по-прежнему высокими ставками в экономике еще раз подчеркивают привлекательность акций Мосбиржи. Кроме того, на этой неделе до 10 мая включительно инвесторы могут приобрести акции Мосбиржи под дивиденды за 2023 год (реестр акционеров закроется 13 мая 2024 года), что тоже окажет поддержку акциям биржи.
7 мая закроется реестр акционеров ЛУКОЙЛа (LKOH 8075,50 руб., -0,36%) с правом на дивиденды за 2023 год. Таким образом, чтобы получить дивиденды по акциям ЛУКОЙЛа, их надо приобрести не позднее 6 мая.
Закрытие реестра по дивидендам ЛУКОЙЛа на этой неделе может спровоцировать техническое снижение индексов на открытии 7 мая (в пределах 1 п. п. по индексу МосБиржи), которое не должно вводить в заблуждение. Дивидендная тематика в целом поддержит российский фондовый рынок в ближайшие месяцы, а дивидендные гэпы со временем могут быть успешно закрыты.
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