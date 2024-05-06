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Бывший министр внутренних дел Украины Аваков объявлен в розыск

Бывший министр внутренних дел Украины Аваков объявлен в розыск - 06.05.2024, ПРАЙМ

Бывший министр внутренних дел Украины Аваков объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который ранее был внесён в реестр террористов и экстремистов. Карточка... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T06:27+0300

2024-05-06T06:27+0300

2024-05-06T06:27+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который ранее был внесён в реестр террористов и экстремистов. Карточка розыска имеется в базе ведомства. "Арсен Борисович Аваков, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК", - сообщается в материалах ведомства. Статья, по которой Аваков разыскивается, не указывается. Аваков был министром внутренних дел Украины в период с 2014 по 2021 годы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году назвал Авакова в числе фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.Кроме того, МВД России объявило в розыск экс-главу МИД Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу СНБО, нынешнего посла в Украины Молдавии Алексея Данилова. Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.Климкин был на должности министра иностранных дел Украины с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной рады. Данилов был главой СНБО в 2019-2024 годах.В апреле СК РФ предъявил обвинения Климкину и Гройсману за совершение обстрелов и иных преступлений в Донбассе.Также МВД России объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

https://1prime.ru/20240505/sgnal-847920849.html

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