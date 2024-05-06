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Автомобили с побегом вновь заметно подешевели в России

Автомобили с побегом вновь заметно подешевели в России - 06.05.2024, ПРАЙМ

Автомобили с побегом вновь заметно подешевели в России

На основе данных из объявлений о продаже легковых автомобилей в апреле этого года сервис Авто.ру Оценка отметил снижение средней стоимости машин с пробегом... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T10:00+0300

2024-05-06T10:00+0300

2024-05-06T10:46+0300

авто

спрос на легковые авто

импорт подержанных авто

подержанные авто

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. На основе данных из объявлений о продаже легковых автомобилей в апреле этого года сервис Авто.ру Оценка отметил снижение средней стоимости машин с пробегом третий месяц подряд. При этом новые автомобили продолжали дорожать.Новые автомобилиПо итогам апреля 2024 года средняя цена нового автомобиля в России возвратилась к февральским отметкам. По сравнению с мартом этого года цена выросла на 2,5%, до 3,63 миллиона рублей. В нескольких регионах средняя цена выросла более чем на 5%. В Рязанской области новая машина в среднем стоит 3,4 миллиона рублей (+7%), в Тульской области - 2 миллиона (+6%). Лидируют по цене новых авто по-прежнему Москва и область. Там достигнута отметка в 4,7 миллиона рублей (+5,4%).При этом в в отдельных регионах новые авто в апреле упали в цене в сравнении с мартом. Так, в Нижегородской области они подешевели на 14,1% до 3,2 миллиона рублей, в Новосибирской – на 12% до 3,7 миллиона рублей. В Краснодарском крае средняя цена нового автомобиля упала за прошедший месяц на 9,3 п.п., до 3,4 миллиона рублей.В апреле 2024 года средняя стоимость нескольких моделей снизилась к марту. В основном это коснулось авто китайских производителей: Chery Arrizo 8 (–9,1%; 3,1 миллиона рублей), Voyah Free (–8,5%; 6,3 миллиона рублей), Hongqi HS5 (–7%; 4,6 миллиона рублей). Упал в цене и отечественный Москвич 3 на 4,4% — теперь он в среднем стоит 2 миллиона рублей.А вот авто японских и южнокорейских марок подорожали. Лидером вновь стал внедорожник Mitsubishi Outlander, который подорожал на 6,5% до 3,7 миллиона рублей. На 6% выросли в цене седаны Hyundai Solaris и Mazda 6, теперь они стоят 2,5 и 4,1 миллиона рублей соответственно. Премиальный электрокроссовер Hongqi E-HS9 в апреле стал дороже 10 миллионов рублей, прибавив за месяц 6 процентных пунктов.Автомобили с пробегомСредняя цена за подержанный автомобиль (возрастом до 15 лет) упала на 2% и составила 2,07 миллиона рублей. Сильнее всего это заметно в Тамбовской (–10%) и Смоленской областях (–9%). Средняя стоимость подержанного автомобиля в этих регионах составила 1 и 1,6 миллиона рублей соответственно.Противоположная динамика в Хабаровском крае (авто подорожали на 6%), Саратовской (4%) и Иркутской (3%) областях.Сразу две британские модели показали наибольшее снижение средней стоимости в апреле 2024 года. Range Rover Velar (5,1 миллиона рублей) потерял 4% относительно марта, а Range Rover 3-го поколения (2,3 миллионарублей) сделался дешевле на 3,5%. Также снизилась до 8 миллионов рублей стоимость премиального седана BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (–3%). В бюджетном сегменте наиболее подешевевшими автомобилями с пробегом стали Skoda Yeti первого поколения (–3,4%; 967 тысяч рублей), УАЗ Patriot (–3%; 1,45 миллиона рублей) и Lada Largus (–2,3%; 985 тысяч рублей).Самой подорожавшей моделью стал Mercedes-Benz S-Class W221, прибавивший 3,3% — к концу месяца седан стоил почти 2,3 миллиона рублей. Следом идут минивэн Kia Carnival (3%; 3,3 миллионарублей) и хэтчбек Volkswagen Golf 7-го поколения (2,6%; 1,3 миллиона рублей).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, импорт подержанных авто, подержанные авто