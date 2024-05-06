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Не китайцы: четыре свежих кроссовера от 2,5 миллиона рублей - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Не китайцы: четыре свежих кроссовера от 2,5 миллиона рублей
Не китайцы: четыре свежих кроссовера от 2,5 миллиона рублей - 06.05.2024, ПРАЙМ
Не китайцы: четыре свежих кроссовера от 2,5 миллиона рублей
Несмотря на ужесточение правил ввоза автомобилей из-за границы с 1 апреля 2024 года, параллельный (и серый) импорт никуда не делся. В салоны по-прежнему... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:59+0300
2024-05-06T12:59+0300
авто
спрос на легковые авто
экспорт корейских авто
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Несмотря на ужесточение правил ввоза автомобилей из-за границы с 1 апреля 2024 года, параллельный (и серый) импорт никуда не делся. В салоны по-прежнему поступают новинки, однако о низких ценах стоит забыть, пишет "За рулем".В частности, потерял смысл ввоз авто с растаможкой в странах ЕАЭС, за счет которого можно было экономить на налогах. Теперь разницу в любом случае придется заплатить при пересечении границы РФ. То же касается ввоза с промежуточным оформлением на физлицо-иностранца.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВсе это привело к подорожанию параллельного импорта автомобилей, и цены продолжат расти. Эксперты издания подтверждают: каналы поставки из Китая, Южной Кореи и ОАЭ функционируют исправно, но о "недорогих" машинах стоит забыть.Пока в салонах еще можно найти доступные модели, но они, вероятно, ввезены еще до 1 апреля. Есть и более свежие новинки, но они уже чуть дороже.Среди предложений стоит отметить Citroen C5 Aircross китайской сборки. Это вполне свежая модель, однако она присутствует на рынке уже некоторое время, что позволило убрать часть недоработок. Тем не менее, еще до 100 тысяч километров пробега можно ожидать замены цепи ГРМ и водяной помпы, а к 50 тысячам при городской эксплуатации проявится высокий угар масла, пишет издание. При этом выпуск автомобиля стартовал и в России.Еще один экземпляр - Volkswagen Tacqua. Это китайская версия Volkswagen T-Cross. В нашу страну завезли вариант с атмосферным мотором 1.5 (113 л.с.) и шестиступенчатым гидроавтоматом, и он вполне надёжен и комфортен. Альтернатива - дуэт наддувного 1.4 (150 л.с.) и семиступенчатого робота DSG. Он шустрее и экономичнее, но проблемы возможны уже после 50 тысяч километров пробега.Любители корейского автопрома обрадуются рестайлинговой версии компактвэна Kia Soul. Есть модификации с вариатором и гидроавтоматом, при этом автор советует предпочесть второй. Комплектаций масса, но даже самая простая включает литые диски, дисплей 10,25 дюйма, подогревы руля и сидений и массу электроники.И, наконец, новинка от Mitsubishi - Xpander Cross. Модель Xpander появилась в 2022 году и неплохо продавалась, а Cross – более "внедорожная" версия, однако без полного привода. Для нашего авторынка это неплохой "бюджетник", оснащенный атмосферным двигателем 1.5 (105 л.с.) в паре с четырехступенчатым автоматом. Руль может быть как справа, так и слева – в зависимости от рынка, для которого изготовлено авто. Но главное – это настоящий Mitsubishi с родными агрегатами, делает вывод издание.
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авто, спрос на легковые авто, экспорт корейских авто
Авто, спрос на легковые авто, экспорт корейских авто
12:59 06.05.2024
 
Не китайцы: четыре свежих кроссовера от 2,5 миллиона рублей

"За рулем": по параллельному импорту приходят кроссоверы от 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Citroen C5 Aircross на линии сборке на заводе ПСМА
Автомобиль Citroen C5 Aircross на линии сборке на заводе ПСМА - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Несмотря на ужесточение правил ввоза автомобилей из-за границы с 1 апреля 2024 года, параллельный (и серый) импорт никуда не делся. В салоны по-прежнему поступают новинки, однако о низких ценах стоит забыть, пишет "За рулем".
В частности, потерял смысл ввоз авто с растаможкой в странах ЕАЭС, за счет которого можно было экономить на налогах. Теперь разницу в любом случае придется заплатить при пересечении границы РФ. То же касается ввоза с промежуточным оформлением на физлицо-иностранца.
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Все это привело к подорожанию параллельного импорта автомобилей, и цены продолжат расти. Эксперты издания подтверждают: каналы поставки из Китая, Южной Кореи и ОАЭ функционируют исправно, но о "недорогих" машинах стоит забыть.
Пока в салонах еще можно найти доступные модели, но они, вероятно, ввезены еще до 1 апреля. Есть и более свежие новинки, но они уже чуть дороже.
Среди предложений стоит отметить Citroen C5 Aircross китайской сборки. Это вполне свежая модель, однако она присутствует на рынке уже некоторое время, что позволило убрать часть недоработок. Тем не менее, еще до 100 тысяч километров пробега можно ожидать замены цепи ГРМ и водяной помпы, а к 50 тысячам при городской эксплуатации проявится высокий угар масла, пишет издание. При этом выпуск автомобиля стартовал и в России.
Jetour T5 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Новинки Пекинского автосалона, которые доедут до России
27 апреля, 03:03
Еще один экземпляр - Volkswagen Tacqua. Это китайская версия Volkswagen T-Cross. В нашу страну завезли вариант с атмосферным мотором 1.5 (113 л.с.) и шестиступенчатым гидроавтоматом, и он вполне надёжен и комфортен. Альтернатива - дуэт наддувного 1.4 (150 л.с.) и семиступенчатого робота DSG. Он шустрее и экономичнее, но проблемы возможны уже после 50 тысяч километров пробега.
Любители корейского автопрома обрадуются рестайлинговой версии компактвэна Kia Soul. Есть модификации с вариатором и гидроавтоматом, при этом автор советует предпочесть второй. Комплектаций масса, но даже самая простая включает литые диски, дисплей 10,25 дюйма, подогревы руля и сидений и массу электроники.
И, наконец, новинка от Mitsubishi - Xpander Cross. Модель Xpander появилась в 2022 году и неплохо продавалась, а Cross – более "внедорожная" версия, однако без полного привода. Для нашего авторынка это неплохой "бюджетник", оснащенный атмосферным двигателем 1.5 (105 л.с.) в паре с четырехступенчатым автоматом. Руль может быть как справа, так и слева – в зависимости от рынка, для которого изготовлено авто. Но главное – это настоящий Mitsubishi с родными агрегатами, делает вывод издание.
 
Автоспрос на легковые автоэкспорт корейских авто
 
 
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