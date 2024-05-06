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"Белорусы" вошли в том самых продаваемых кроссоверов в России
"Белорусы" вошли в том самых продаваемых кроссоверов в России - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Белорусы" вошли в том самых продаваемых кроссоверов в России
Белорусский автомобиль Belgee X50 в апреле вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России, сообщило агентстсво "Автостат", сославшись на данные АО... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:46+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Белорусский автомобиль Belgee X50 в апреле вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России, сообщило агентстсво "Автостат", сославшись на данные АО "ППК"."В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам апреля также вошли Chery Tiggo 4 PRO (4286 шт., +24,3%), OMODA C5 (3499 шт., +41,8%), Geely Monjaro (3302 шт., рост в 5,2 раза), Haval M6 (3235 шт.), Belgee X50 (3005 шт.) и Geely Coolray (2130 шт., -48,7%). Отметим, что предпоследняя модель впервые попала в десятку лидеров этого сегмента рынка", - говорится в материалах.Подчеркивается, что первое место занял Haval Jolion. Всего в апреле продали 6112 таких авто. Второе и третье места заняли Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, таких машин продали 5044 и 4501 штуку соответственно.Белорусский кроссовер зашел на российский рынок в марте этого года. Как заявлял автоэксперт Егор Васильев, покупателей привлекала невысокая цена в районе двух милионов рублей, а также удачный набор технологий активной безопасности и информационно-развлекательных возможностей.
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авто, россия, белоруссия
"Белорусы" вошли в том самых продаваемых кроссоверов в России
"Автостат": Belgee X50 впервые вошел в топ-10 популярных кроссоверов в России
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Белорусский автомобиль Belgee X50 в апреле вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России, сообщило агентстсво "Автостат"
, сославшись на данные АО "ППК".
"В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам апреля также вошли Chery Tiggo 4 PRO (4286 шт., +24,3%), OMODA C5 (3499 шт., +41,8%), Geely Monjaro (3302 шт., рост в 5,2 раза), Haval M6 (3235 шт.), Belgee X50 (3005 шт.) и Geely Coolray (2130 шт., -48,7%). Отметим, что предпоследняя модель впервые попала в десятку лидеров этого сегмента рынка", - говорится в материалах.
Подчеркивается, что первое место занял Haval Jolion. Всего в апреле продали 6112 таких авто. Второе и третье места заняли Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, таких машин продали 5044 и 4501 штуку соответственно.
Белорусский кроссовер зашел на российский рынок в марте этого года. Как заявлял автоэксперт Егор Васильев, покупателей привлекала невысокая цена в районе двух милионов рублей, а также удачный набор технологий активной безопасности и информационно-развлекательных возможностей.
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