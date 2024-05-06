https://1prime.ru/20240506/avtorynok-847941788.html

Раскрыты самые подешевевшие в России автомобили

Раскрыты самые подешевевшие в России автомобили - 06.05.2024, ПРАЙМ

Раскрыты самые подешевевшие в России автомобили

Средняя цена на автомобиль с пробегом в России снизилась третий месяц подряд, стоимость нового автомобиля напротив выросла, сообщает Autonews, приводя данные... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T13:41+0300

2024-05-06T13:41+0300

2024-05-06T13:49+0300

россия

авторынок рф

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847941093_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_85a460382ed2b89c7c2688d2661066a5.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средняя цена на автомобиль с пробегом в России снизилась третий месяц подряд, стоимость нового автомобиля напротив выросла, сообщает Autonews, приводя данные аналитиков сервиса "Авто.ру Оценка".Так, отмечается, что по результатам апреля средняя цена новой машины выросла на 2,5%, составив более 3,6 миллиона рублей. Уточняентся, что сильнее всего подешевел Chery Arrizo 8, стоимость которого опустилась на 9,1%. Кроме того, Voyah Free, Hongqi HS5 и Москвич 3 также потеряли в цене 8,5%, 7% и 4,4% соответственно.Также из данных аналитиков следует, что средняя стоимость подержанных машин также уменьшилась на 2% и теперь равна порядка 2,07 миллиона рублей. Отмечается, что сильнее всего (4% и 3,5% соответственно) в цене потеряли Range Rover Velar и Range Rover 3-го поколения (минус 3,5 процента, 2,3 миллиона рублей). Подешевел также премиальный седан BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (на 3%). Что же касается бюджетного сегмента, сильнее всего упали цены на Skoda Yeti первого поколения (до 967 тысяч рублей), УАЗ Patriot (до1,45 миллиона рублей) и Lada Largus (до 985 тысяч рублей).

https://1prime.ru/20240503/avto-847884815.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, авто