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Раскрыты самые подешевевшие в России автомобили - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты самые подешевевшие в России автомобили
Раскрыты самые подешевевшие в России автомобили - 06.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыты самые подешевевшие в России автомобили
Средняя цена на автомобиль с пробегом в России снизилась третий месяц подряд, стоимость нового автомобиля напротив выросла, сообщает Autonews, приводя данные... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T13:41+0300
2024-05-06T13:49+0300
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авто
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средняя цена на автомобиль с пробегом в России снизилась третий месяц подряд, стоимость нового автомобиля напротив выросла, сообщает Autonews, приводя данные аналитиков сервиса "Авто.ру Оценка".Так, отмечается, что по результатам апреля средняя цена новой машины выросла на 2,5%, составив более 3,6 миллиона рублей. Уточняентся, что сильнее всего подешевел Chery Arrizo 8, стоимость которого опустилась на 9,1%. Кроме того, Voyah Free, Hongqi HS5 и Москвич 3 также потеряли в цене 8,5%, 7% и 4,4% соответственно.Также из данных аналитиков следует, что средняя стоимость подержанных машин также уменьшилась на 2% и теперь равна порядка 2,07 миллиона рублей. Отмечается, что сильнее всего (4% и 3,5% соответственно) в цене потеряли Range Rover Velar и Range Rover 3-го поколения (минус 3,5 процента, 2,3 миллиона рублей). Подешевел также премиальный седан BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (на 3%). Что же касается бюджетного сегмента, сильнее всего упали цены на Skoda Yeti первого поколения (до 967 тысяч рублей), УАЗ Patriot (до1,45 миллиона рублей) и Lada Largus (до 985 тысяч рублей).
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россия, авторынок рф, авто
РОССИЯ, авторынок РФ, Авто
13:41 06.05.2024 (обновлено: 13:49 06.05.2024)
 
Раскрыты самые подешевевшие в России автомобили

"Авто.ру Оценка": самым подешевевшим автомобилем в России стал Chery Arrizo 8

© Фото : CheryАвтомобиль Chery Arrizo 8
Автомобиль Chery Arrizo 8 - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : Chery
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Средняя цена на автомобиль с пробегом в России снизилась третий месяц подряд, стоимость нового автомобиля напротив выросла, сообщает Autonews, приводя данные аналитиков сервиса "Авто.ру Оценка".
Так, отмечается, что по результатам апреля средняя цена новой машины выросла на 2,5%, составив более 3,6 миллиона рублей. Уточняентся, что сильнее всего подешевел Chery Arrizo 8, стоимость которого опустилась на 9,1%. Кроме того, Voyah Free, Hongqi HS5 и Москвич 3 также потеряли в цене 8,5%, 7% и 4,4% соответственно.
Также из данных аналитиков следует, что средняя стоимость подержанных машин также уменьшилась на 2% и теперь равна порядка 2,07 миллиона рублей. Отмечается, что сильнее всего (4% и 3,5% соответственно) в цене потеряли Range Rover Velar и Range Rover 3-го поколения (минус 3,5 процента, 2,3 миллиона рублей). Подешевел также премиальный седан BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (на 3%).
Что же касается бюджетного сегмента, сильнее всего упали цены на Skoda Yeti первого поколения (до 967 тысяч рублей), УАЗ Patriot (до1,45 миллиона рублей) и Lada Largus (до 985 тысяч рублей).
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