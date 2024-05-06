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Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма
Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма - 06.05.2024, ПРАЙМ
Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма
Силы Черноморского флота России успешно поразили пять украинских морских дронов, говорится в сообщении Министерства обороны России. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T13:39+0300
2024-05-06T13:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Силы Черноморского флота России успешно поразили пять украинских морских дронов, говорится в сообщении Министерства обороны России."Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", — отметили в ведомстве.Также сообщается, что российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.В сообщении Минобороны также говорится, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил уничтожили также живую силу и военную технику противника на 122 направлениях.
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россия, черноморский флот, новости, дроны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Черноморский флот, Новости, дроны
13:39 06.05.2024 (обновлено: 13:53 06.05.2024)
 
Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма

Минобороны: ЧФ уничтожил пять украинских морских дронов у берегов Крыма

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря
Порт Новороссийска на побережье Цемесской бухты Чёрного моря - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Силы Черноморского флота России успешно поразили пять украинских морских дронов, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", — отметили в ведомстве.
Также сообщается, что российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.
В сообщении Минобороны также говорится, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил уничтожили также живую силу и военную технику противника на 122 направлениях.
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