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Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма

Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма - 06.05.2024, ПРАЙМ

Черноморский флот уничтожил украинские морские дроны у берегов Крыма

Силы Черноморского флота России успешно поразили пять украинских морских дронов, говорится в сообщении Министерства обороны России. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T13:39+0300

2024-05-06T13:39+0300

2024-05-06T13:53+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Силы Черноморского флота России успешно поразили пять украинских морских дронов, говорится в сообщении Министерства обороны России."Силами Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ", — отметили в ведомстве.Также сообщается, что российская авиация и артиллерия уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников.В сообщении Минобороны также говорится, что оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил уничтожили также живую силу и военную технику противника на 122 направлениях.

https://1prime.ru/20240504/drony-847908976.html

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россия, черноморский флот, новости, дроны