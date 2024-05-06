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Суд арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации
Суд арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации - 06.05.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации
Гендиректор ООО "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация" (ВАНК) Станислав Неверов, которого подозревают в мошенничестве, заключен под стражу сроком на два | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T05:45+0300
2024-05-06T05:45+0300
2024-05-06T05:45+0300
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ХАБАРОВСК, 6 мая - ПРАЙМ. Гендиректор ООО "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация" (ВАНК) Станислав Неверов, которого подозревают в мошенничестве, заключен под стражу сроком на два месяца, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде города Хабаровска. Такое решение суд вынес 5 мая. Неверова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, то есть покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Неверов является соучредителем и гендиректором Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, которая создана для развития СПГ-проектов в России. ВАНК реализует на территории ДФО инвестпрограмму, предусматривающую строительство СПГ-заводов и переводу на сжиженный природный газ региональной энергетики. Кроме того, корпорация реализует проект по газификации в рамках федерального проекта "Чистый воздух", предполагающего сокращение суммарного объема выбросов загрязняющих веществ, в частности, за счет перевода отопления в частных домовладениях с угля на более экологичное топливо. В июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума в между ООО "Кампус 2025, который входит в ВАНК, и правительством Хабаровского края было подписано концессионное соглашение, предусматривающее строительство межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в краевом центре. Документом предусмотрено возведение свыше 150 тысяч "квадратов" новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий.
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нефть, криминал, газ
Экономика, Нефть, Криминал, Газ
Суд арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации
Гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации арестован по делу о мошенничестве
ХАБАРОВСК, 6 мая - ПРАЙМ. Гендиректор ООО "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация" (ВАНК) Станислав Неверов, которого подозревают в мошенничестве, заключен под стражу сроком на два месяца, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде города Хабаровска.
Такое решение суд вынес 5 мая. Неверова задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, то есть покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Неверов является соучредителем и гендиректором Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации, которая создана для развития СПГ-проектов в России. ВАНК реализует на территории ДФО инвестпрограмму, предусматривающую строительство СПГ-заводов и переводу на сжиженный природный газ региональной энергетики. Кроме того, корпорация реализует проект по газификации в рамках федерального проекта "Чистый воздух", предполагающего сокращение суммарного объема выбросов загрязняющих веществ, в частности, за счет перевода отопления в частных домовладениях с угля на более экологичное топливо.
Экс-главу предприятия "Роскосмоса" заподозрили в мошенничестве
В июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума в между ООО "Кампус 2025, который входит в ВАНК, и правительством Хабаровского края было подписано концессионное соглашение, предусматривающее строительство межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в краевом центре. Документом предусмотрено возведение свыше 150 тысяч "квадратов" новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий.