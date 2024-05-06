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В конгрессе США призвали направить войска в случае падения Украины - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240506/kongress-847929083.html
В конгрессе США призвали направить войска в случае падения Украины
В конгрессе США призвали направить войска в случае падения Украины - 06.05.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США призвали направить войска в случае падения Украины
Если Украина падет, то Соединенным Штатам, возможно, придется вмешаться в конфликт, направив свои вооруженные силы, такое заявление сделал руководитель... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T06:57+0300
2024-05-06T06:57+0300
спецоперация на украине
украина
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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Если Украина падет, то Соединенным Штатам, возможно, придется вмешаться в конфликт, направив свои вооруженные силы, такое заявление сделал руководитель демократического меньшинства в палате представителей конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News. "Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - сказал он. Он заявил, что среди республиканцев растет пророссийская фракция, не желающая поддерживать Киев. По его словам, эта группа "почему-то считает, что Россия - не враг США". Кроме того, Джеффрис утверждает, что в нижней палате конгресса поддержку Москве возглавляет представитель республиканцев Марджори Тейлор Грин. В феврале французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что руководители стран Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. По его словам, консенсус пока не достигнут, однако "ничего исключать нельзя". В Кремле заявили, что обратили внимание на слова французского лидера о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве также хорошо известна. Также в Кремле отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню сообщил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для Парижа. Ранее пресс-бюро СВР со ссылкой на директора Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, если оно окажется на Украине, станет приоритетной легитимной целью для российских военных.
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украина, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США
06:57 06.05.2024
 
В конгрессе США призвали направить войска в случае падения Украины

В конгрессе заявили, что США в случае падения Украины придется направить войска

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© AFP / Zach Gibson
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ВАШИНГТОН, 6 мая - ПРАЙМ. Если Украина падет, то Соединенным Штатам, возможно, придется вмешаться в конфликт, направив свои вооруженные силы, такое заявление сделал руководитель демократического меньшинства в палате представителей конгресса Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News.
"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт - не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", - сказал он.
Он заявил, что среди республиканцев растет пророссийская фракция, не желающая поддерживать Киев. По его словам, эта группа "почему-то считает, что Россия - не враг США". Кроме того, Джеффрис утверждает, что в нижней палате конгресса поддержку Москве возглавляет представитель республиканцев Марджори Тейлор Грин.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США
2 мая, 22:35
В феврале французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что руководители стран Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. По его словам, консенсус пока не достигнут, однако "ничего исключать нельзя". В Кремле заявили, что обратили внимание на слова французского лидера о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве также хорошо известна. Также в Кремле отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню сообщил, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для Парижа. Ранее пресс-бюро СВР со ссылкой на директора Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, если оно окажется на Украине, станет приоритетной легитимной целью для российских военных.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСША
 
 
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