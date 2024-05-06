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Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет
Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет - 06.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет
Кузов Lada Vesta обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на корпоративный портал | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:29+0300
2024-05-06T12:29+0300
lada vesta
авто
автоваз
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Кузов Lada Vesta обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на корпоративный портал "Поладим с Lada"."Опыт эксплуатации сотен тысяч Lada Vesta показал хороший уровень коррозионной защиты. И это объяснимо: лицевые детали (кроме крыши на седанах) изготовлены из горячеоцинкованного проката", - отмечается в сообщении.Как указывает портал, цинк на панели нанесен и внутри, и снаружи, а скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом.Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что в течение апреля было продано 13,5 тысячи Lada Vesta, что стало рекордным показателем.
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lada vesta, авто, автоваз
Lada Vesta, Авто, АвтоВАЗ
12:29 06.05.2024
 
Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет

Производитель Lada Vesta "АвтоВАЗ" объяснил, почему машина не ржавеет

© Пресс-служба ПАО | Перейти в медиабанкАвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
© Пресс-служба ПАО
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Кузов Lada Vesta обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на корпоративный портал "Поладим с Lada".
"Опыт эксплуатации сотен тысяч Lada Vesta показал хороший уровень коррозионной защиты. И это объяснимо: лицевые детали (кроме крыши на седанах) изготовлены из горячеоцинкованного проката", - отмечается в сообщении.
Как указывает портал, цинк на панели нанесен и внутри, и снаружи, а скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом.
Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что в течение апреля было продано 13,5 тысячи Lada Vesta, что стало рекордным показателем.
ПМЭФ-2023. Работа форума
"АвтоВАЗ" нарастил продажи Lada в России почти на 65 процентов
2 мая, 11:05
 
Lada VestaАвтоАвтоВАЗ
 
 
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