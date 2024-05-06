https://1prime.ru/20240506/lada-847938825.html
Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет
Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет - 06.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет
Кузов Lada Vesta обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на корпоративный портал | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:29+0300
2024-05-06T12:29+0300
2024-05-06T12:29+0300
lada vesta
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Кузов Lada Vesta обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на корпоративный портал "Поладим с Lada"."Опыт эксплуатации сотен тысяч Lada Vesta показал хороший уровень коррозионной защиты. И это объяснимо: лицевые детали (кроме крыши на седанах) изготовлены из горячеоцинкованного проката", - отмечается в сообщении.Как указывает портал, цинк на панели нанесен и внутри, и снаружи, а скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом.Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что в течение апреля было продано 13,5 тысячи Lada Vesta, что стало рекордным показателем.
https://1prime.ru/20240502/lada-847842086.html
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lada vesta, авто, автоваз
Lada Vesta, Авто, АвтоВАЗ
Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет
Производитель Lada Vesta "АвтоВАЗ" объяснил, почему машина не ржавеет
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Кузов Lada Vesta обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Об этом пишет "Российская газета"
со ссылкой на корпоративный портал "Поладим с Lada".
"Опыт эксплуатации сотен тысяч Lada Vesta показал хороший уровень коррозионной защиты. И это объяснимо: лицевые детали (кроме крыши на седанах) изготовлены из горячеоцинкованного проката", - отмечается в сообщении.
Как указывает портал, цинк на панели нанесен и внутри, и снаружи, а скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом.
Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что в течение апреля было продано 13,5 тысячи Lada Vesta, что стало рекордным показателем.
"АвтоВАЗ" нарастил продажи Lada в России почти на 65 процентов