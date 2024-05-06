https://1prime.ru/20240506/lada-847938825.html

Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет

Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет - 06.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, почему Lada Vesta не ржавеет

Кузов Lada Vesta обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на корпоративный портал | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T12:29+0300

2024-05-06T12:29+0300

2024-05-06T12:29+0300

lada vesta

авто

автоваз

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Кузов Lada Vesta обладает коррозионной стойкостью, которая достигается благодаря обработке. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на корпоративный портал "Поладим с Lada"."Опыт эксплуатации сотен тысяч Lada Vesta показал хороший уровень коррозионной защиты. И это объяснимо: лицевые детали (кроме крыши на седанах) изготовлены из горячеоцинкованного проката", - отмечается в сообщении.Как указывает портал, цинк на панели нанесен и внутри, и снаружи, а скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом.Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что в течение апреля было продано 13,5 тысячи Lada Vesta, что стало рекордным показателем.

https://1prime.ru/20240502/lada-847842086.html

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lada vesta, авто, автоваз