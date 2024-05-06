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В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину
В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину
Данные о том, что Франция якобы намерена отправить свою армию на Украину, требуют проверки, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:59+0300
2024-05-06T12:36+0300
россия
спецоперация на украине
франция
британия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Данные о том, что Франция якобы намерена отправить свою армию на Украину, требуют проверки, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наверняка наши военные, другие специальные службы проверяют эту информацию", - заявил он журналистам.По его словам, подобную информацию, безусловно, нужно сначала проверять.Кроме того, как упомянул Песков, риторика Парижа и Лондона по поводу возможной отправки солдат на Украину очень опасна. Он заметил, что Россия становится свидетелем беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции и министром иностранных дел Великобритании.
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россия, франция, британия, дмитрий песков, украина
РОССИЯ, Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, Дмитрий Песков, УКРАИНА
11:59 06.05.2024 (обновлено: 12:36 06.05.2024)
 
В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину

Песков: сообщения о якобы отправке Парижем солдат на Украину требуют проверки

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Данные о том, что Франция якобы намерена отправить свою армию на Украину, требуют проверки, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наверняка наши военные, другие специальные службы проверяют эту информацию", - заявил он журналистам.
По его словам, подобную информацию, безусловно, нужно сначала проверять.
Кроме того, как упомянул Песков, риторика Парижа и Лондона по поводу возможной отправки солдат на Украину очень опасна. Он заметил, что Россия становится свидетелем беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции и министром иностранных дел Великобритании.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯФРАНЦИЯБРИТАНИЯДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
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