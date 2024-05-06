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В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину

В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину - 06.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле высказались о якобы отправке Францией военных на Украину

Данные о том, что Франция якобы намерена отправить свою армию на Украину, требуют проверки, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T11:59+0300

2024-05-06T11:59+0300

2024-05-06T12:36+0300

россия

спецоперация на украине

франция

британия

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Данные о том, что Франция якобы намерена отправить свою армию на Украину, требуют проверки, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь нужно сначала понять, насколько эта информация соответствует действительности. Наверняка наши военные, другие специальные службы проверяют эту информацию", - заявил он журналистам.По его словам, подобную информацию, безусловно, нужно сначала проверять.Кроме того, как упомянул Песков, риторика Парижа и Лондона по поводу возможной отправки солдат на Украину очень опасна. Он заметил, что Россия становится свидетелем беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции и министром иностранных дел Великобритании.

https://1prime.ru/20240504/voyska-847912553.html

франция

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россия, франция, британия, дмитрий песков, украина