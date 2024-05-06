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Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ
Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ - 06.05.2024, ПРАЙМ
Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ
Поступления в российский бюджет от налогов на нефть выросли до 1,053 триллиона рублей, пишет Bloomberg. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T18:43+0300
2024-05-06T18:43+0300
энергетика
россия
бюджет
нефть
налоговые поступления
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Поступления в российский бюджет от налогов на нефть выросли до 1,053 триллиона рублей, пишет Bloomberg.Согласно расчетам Bloomberg, поступления в российский бюджет от налогов на нефть подскочили до 1,053 триллиона рублей (11,5 миллиарда долларов) в прошлом месяце по сравнению с почти 497 миллиардами рублей в апреле 2023 года. Общие нефтегазовые доходы выросли в апреле на 90% в годовом выражении до 1,23 триллиона рублей.Издание пишет, что рост цен на российскую нефть способствовал увеличению доход бюджета, так как государственные налоги были рассчитаны исходя из цены Urals в 70,3 доллара за баррель, по сравнению с 48,68 доллара годом ранее, когда они были снижены из-за введенного странами "Большой семерки" потолка цен.Отмечается, ослабление рубля также повлияло на рост доходов России: налоговые расчеты были сделаны исходя из курса доллара 91,69 рубля, что на 20,5% ниже, чем в 2023 году.Нефтяной сектор является ключевым источником доходов бюджета РФ, в свою очередь США и их союзники ввели ряд санкционных мер по ограничению возможностей Москвы финансировать ВС РФ.Согласно расчетам Bloomberg Economics, в 2024 году Россия получит около 126 миллиардов долларов налоговых поступлений от нефти и газа.
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россия, бюджет, нефть, налоговые поступления
Энергетика, РОССИЯ, бюджет, Нефть, налоговые поступления
18:43 06.05.2024
 
Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ

Bloomberg: Россия получает в два раза больше нефтяных денег, чем год назад

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Поступления в российский бюджет от налогов на нефть выросли до 1,053 триллиона рублей, пишет Bloomberg.
Согласно расчетам Bloomberg, поступления в российский бюджет от налогов на нефть подскочили до 1,053 триллиона рублей (11,5 миллиарда долларов) в прошлом месяце по сравнению с почти 497 миллиардами рублей в апреле 2023 года. Общие нефтегазовые доходы выросли в апреле на 90% в годовом выражении до 1,23 триллиона рублей.
Издание пишет, что рост цен на российскую нефть способствовал увеличению доход бюджета, так как государственные налоги были рассчитаны исходя из цены Urals в 70,3 доллара за баррель, по сравнению с 48,68 доллара годом ранее, когда они были снижены из-за введенного странами "Большой семерки" потолка цен.
Отмечается, ослабление рубля также повлияло на рост доходов России: налоговые расчеты были сделаны исходя из курса доллара 91,69 рубля, что на 20,5% ниже, чем в 2023 году.
Добыча нефти в пригороде Баку - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
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Нефтяной сектор является ключевым источником доходов бюджета РФ, в свою очередь США и их союзники ввели ряд санкционных мер по ограничению возможностей Москвы финансировать ВС РФ.
Согласно расчетам Bloomberg Economics, в 2024 году Россия получит около 126 миллиардов долларов налоговых поступлений от нефти и газа.
 
ЭнергетикаРОССИЯбюджетНефтьналоговые поступления
 
 
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