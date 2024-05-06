https://1prime.ru/20240506/neft-847952985.html

Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ

Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ - 06.05.2024, ПРАЙМ

Россия вдвое нарастила доходы от нефти, пишет СМИ

Поступления в российский бюджет от налогов на нефть выросли до 1,053 триллиона рублей, пишет Bloomberg. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T18:43+0300

2024-05-06T18:43+0300

2024-05-06T18:43+0300

энергетика

россия

бюджет

нефть

налоговые поступления

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Поступления в российский бюджет от налогов на нефть выросли до 1,053 триллиона рублей, пишет Bloomberg.Согласно расчетам Bloomberg, поступления в российский бюджет от налогов на нефть подскочили до 1,053 триллиона рублей (11,5 миллиарда долларов) в прошлом месяце по сравнению с почти 497 миллиардами рублей в апреле 2023 года. Общие нефтегазовые доходы выросли в апреле на 90% в годовом выражении до 1,23 триллиона рублей.Издание пишет, что рост цен на российскую нефть способствовал увеличению доход бюджета, так как государственные налоги были рассчитаны исходя из цены Urals в 70,3 доллара за баррель, по сравнению с 48,68 доллара годом ранее, когда они были снижены из-за введенного странами "Большой семерки" потолка цен.Отмечается, ослабление рубля также повлияло на рост доходов России: налоговые расчеты были сделаны исходя из курса доллара 91,69 рубля, что на 20,5% ниже, чем в 2023 году.Нефтяной сектор является ключевым источником доходов бюджета РФ, в свою очередь США и их союзники ввели ряд санкционных мер по ограничению возможностей Москвы финансировать ВС РФ.Согласно расчетам Bloomberg Economics, в 2024 году Россия получит около 126 миллиардов долларов налоговых поступлений от нефти и газа.

https://1prime.ru/20240506/neft-847951636.html

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россия, бюджет, нефть, налоговые поступления