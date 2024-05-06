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Посол ФРГ на Украине сообщил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Посол ФРГ на Украине сообщил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot
Посол ФРГ на Украине сообщил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot - 06.05.2024, ПРАЙМ
Посол ФРГ на Украине сообщил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot
Украина получит дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, сообщает Харьковская областная... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T09:27+0300
2024-05-06T09:27+0300
вооружения
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оружие
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина получит дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, сообщает Харьковская областная военная администрация со ссылкой на посла Германии на Украине Мартина Йегера."Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex",— сказано в сообщении.Ранее Германия уже передала две системы Patriot. Кроме того, издание Financial Times передавало, что союзники по ЕС и НАТО сильно давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО Patriot и С-300, так как их собственные потребности "не столь велики, как у Украины". Российская сторона отмечала, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://1prime.ru/20240506/kongress-847929083.html
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украина, германия, новости, оружие
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Новости, оружие
09:27 06.05.2024
 
Посол ФРГ на Украине сообщил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot

Посол ФРГ на Украине анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина получит дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, сообщает Харьковская областная военная администрация со ссылкой на посла Германии на Украине Мартина Йегера.
"Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex",— сказано в сообщении.
Ранее Германия уже передала две системы Patriot. Кроме того, издание Financial Times передавало, что союзники по ЕС и НАТО сильно давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО Patriot и С-300, так как их собственные потребности "не столь велики, как у Украины".
Российская сторона отмечала, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
США - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
В США допустили отправку войск на Украину в случае ее поражения
06:57
 
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