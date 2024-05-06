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Посол ФРГ на Украине сообщил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot

Посол ФРГ на Украине сообщил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot - 06.05.2024, ПРАЙМ

Посол ФРГ на Украине сообщил о передаче Киеву дополнительных систем Patriot

Украина получит дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, сообщает Харьковская областная... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:27+0300

2024-05-06T09:27+0300

2024-05-06T09:27+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Украина получит дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, сообщает Харьковская областная военная администрация со ссылкой на посла Германии на Украине Мартина Йегера."Мартин Йегер анонсировал дополнительные системы Patriot, IRIS-Е и новые системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex",— сказано в сообщении.Ранее Германия уже передала две системы Patriot. Кроме того, издание Financial Times передавало, что союзники по ЕС и НАТО сильно давят на Грецию и Испанию, чтобы они передали Киеву системы ПВО Patriot и С-300, так как их собственные потребности "не столь велики, как у Украины". Российская сторона отмечала, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://1prime.ru/20240506/kongress-847929083.html

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украина, германия, новости, оружие