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Боррель раскрыл, где ЕС предпочитает производить оружие для Украины
Боррель раскрыл, где ЕС предпочитает производить оружие для Украины - 06.05.2024, ПРАЙМ
Боррель раскрыл, где ЕС предпочитает производить оружие для Украины
Вооружение для Киева стоит производить на территории Украины для достижения большей эффективности, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T10:30+0300
2024-05-06T10:30+0300
2024-05-06T11:09+0300
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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вооружение для Киева стоит производить на территории Украины для достижения большей эффективности, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель.Боррель выступил в рамках открытия форума по оборонной промышленности ЕС-Украина, который объединил более 140 компаний из раных государств, а также представителей оборонного сектора Евросоюза."Цель – соединить возможности индустрии ЕС и Украины и посмотреть, как мы можем использовать имеющиеся европейские финансы, чтобы производить больше и быстрее (боеприпасов и оружия – ред.), и по возможности, - на Украине", — заявил он.Россия считает поставки оружия на Украину препятствием мирному урегулированию и вовлечением стран-членов НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что США и НАТО не только поставляют оружие на Украину, но и обучают персонал на территории других стран.
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украина, ес, оружие, новости, жозеп боррель
Вооружения, УКРАИНА, ЕС, оружие, Новости, Жозеп Боррель
Боррель раскрыл, где ЕС предпочитает производить оружие для Украины
Боррель: ЕС предпочитает производить оружие для Украины на Украине
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вооружение для Киева стоит производить на территории Украины для достижения большей эффективности, заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель выступил в рамках открытия форума по оборонной промышленности ЕС-Украина, который объединил более 140 компаний из раных государств, а также представителей оборонного сектора Евросоюза.
"Цель – соединить возможности индустрии ЕС и Украины и посмотреть, как мы можем использовать имеющиеся европейские финансы, чтобы производить больше и быстрее (боеприпасов и оружия – ред.), и по возможности, - на Украине", — заявил он.
Россия считает поставки оружия на Украину препятствием мирному урегулированию и вовлечением стран-членов НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что США и НАТО не только поставляют оружие на Украину, но и обучают персонал на территории других стран.
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