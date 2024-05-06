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ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов в год, заявили в ЕК
ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов в год, заявили в ЕК - 06.05.2024, ПРАЙМ
ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов в год, заявили в ЕК
Евросоюз намерен в 2025 году производить два миллиона боеприпасов в год. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. | 06.05.2024, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Евросоюз намерен в 2025 году производить два миллиона боеприпасов в год. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон."Мы уже производим один миллион боеприпасов и рассчитываем в следующем году производить два миллиона в год", — отметил он.Бретон также подчеркнул, что Евросоюз должен задукматься над тем, чтобы перевести промышленность в "военный режим". Еврокомиссар выступил с речью в ходе открытия форума по оборонной промышленности ЕС-Украина, который объединил более 140 компаний из раных государств, а также представителей оборонного сектора Евросоюза.Россия считает поставки оружия на Украину препятствием мирному урегулированию и вовлечением стран-членов НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что США и НАТО не только поставляют оружие на Украину, но и обучают персонал на территории других стран.
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ЕС планирует производить два миллиона боеприпасов в год, заявили в ЕК
Еврокомиссар Бретон: ЕС хочет в 2025 году производить два миллиона боеприпасов в год
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - ПРАЙМ. Евросоюз намерен в 2025 году производить два миллиона боеприпасов в год. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Мы уже производим один миллион боеприпасов и рассчитываем в следующем году производить два миллиона в год", — отметил он.
Бретон также подчеркнул, что Евросоюз должен задукматься над тем, чтобы перевести промышленность в "военный режим".
Еврокомиссар выступил с речью в ходе открытия форума по оборонной промышленности ЕС-Украина, который объединил более 140 компаний из раных государств, а также представителей оборонного сектора Евросоюза.
Россия считает поставки оружия на Украину препятствием мирному урегулированию и вовлечением стран-членов НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что США и НАТО не только поставляют оружие на Украину, но и обучают персонал на территории других стран.
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