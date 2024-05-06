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В Чехии перечислили "страшные" ошибки Запада по отношению к России - 06.05.2024, ПРАЙМ
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В Чехии перечислили "страшные" ошибки Запада по отношению к России
В Чехии перечислили "страшные" ошибки Запада по отношению к России - 06.05.2024, ПРАЙМ
В Чехии перечислили "страшные" ошибки Запада по отношению к России
Запад существенно недооценил Россию, не приняв во внимание, что русских нельзя оскорблять, заявил в интервью чешскому Rádio Universum политолог Ян Баранек. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T13:07+0300
2024-05-06T13:07+0300
спецоперация на украине
чехия
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Запад существенно недооценил Россию, не приняв во внимание, что русских нельзя оскорблять, заявил в интервью чешскому Rádio Universum политолог Ян Баранек."Западноевропейские политики, включая американских, не поняли и не понимают менталитет российских политиков, русских, да и вообще менталитет российского населения и считают, что могут русских оскорблять", — сказал эксперт, напомнив о словах Владимира Путина в декабре 2021 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПолитолог отметил, что тогда президент России обращался к западным странам с последним предупреждением, потребовав "геополитического возвращения" в свете расширения НАТО, произошедшего вопреки данным Михаилу Горбачеву устным обещаниям, "к 1995 году, к откату за 1997 год". Но Запад тогда полностью проигнорировал Путина, отметил Баранек."Мы не понимаем, что и как думают русские, и страшно недооценили ситуацию", — сказал эксперт, указав в качестве примера реакции российского общества на внешнюю угрозу тот факт, что в Вооруженные силы добровольно пришли за год полмиллиона человек.Также он упомянул о серьезной ошибке Запада, которая заключается в том, что Россию фактически толкнули в объятия Китая.Он напомнил, что все президенты, начиная с Ричарда Никсона, знали, что нельзя допускать союза России и Китая. "Мы добились этого абсолютно идиотской политикой, которую проводят Соединенные Штаты Америки", — подчеркнул политолог.Говоря об инициативе послать войска НАТО на Украину, высказанной президентом Франции Эммануэлем Макроном, эксперт предупредил, что такой шаг может привести к третьей мировой войне, но Запад, по его мнению, на это не пойдет."Эммануэль Макрон, во-первых, залечивает комплексы, заработанные в Африке, потому что там благодаря русским Францию выдавили из бывших колоний, где она еще пользовалась влиянием: Нигера, Мали. Эммануэль Макрон таким образом решает внутренние проблемы", — объяснил эксперт.Говоря о перспективах третьей мировой войны с участием иных сторон, эксперт отметил, что Китаю "третья мировая ни к чему, потому что США должны ему столько, если бы в США, не дай бог, упал доллар, Китай потеряет огромные деньги"."Третья мировая война не помогла бы абсолютно никому, а думать, что возможна ограниченная третья мировая война, ограниченные ядерные удары, глупо", — отметил Баранек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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чехия, россия, нато
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, РОССИЯ, НАТО
13:07 06.05.2024
 
В Чехии перечислили "страшные" ошибки Запада по отношению к России

Политолог Баранек: Запад страшно недооценил Россию и совершил серьезные ошибки

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на огневой позиции
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Запад существенно недооценил Россию, не приняв во внимание, что русских нельзя оскорблять, заявил в интервью чешскому Rádio Universum политолог Ян Баранек.
"Западноевропейские политики, включая американских, не поняли и не понимают менталитет российских политиков, русских, да и вообще менталитет российского населения и считают, что могут русских оскорблять", — сказал эксперт, напомнив о словах Владимира Путина в декабре 2021 года.
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Политолог отметил, что тогда президент России обращался к западным странам с последним предупреждением, потребовав "геополитического возвращения" в свете расширения НАТО, произошедшего вопреки данным Михаилу Горбачеву устным обещаниям, "к 1995 году, к откату за 1997 год". Но Запад тогда полностью проигнорировал Путина, отметил Баранек.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
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09:40
"Мы не понимаем, что и как думают русские, и страшно недооценили ситуацию", — сказал эксперт, указав в качестве примера реакции российского общества на внешнюю угрозу тот факт, что в Вооруженные силы добровольно пришли за год полмиллиона человек.
Также он упомянул о серьезной ошибке Запада, которая заключается в том, что Россию фактически толкнули в объятия Китая.
Он напомнил, что все президенты, начиная с Ричарда Никсона, знали, что нельзя допускать союза России и Китая. "Мы добились этого абсолютно идиотской политикой, которую проводят Соединенные Штаты Америки", — подчеркнул политолог.
Говоря об инициативе послать войска НАТО на Украину, высказанной президентом Франции Эммануэлем Макроном, эксперт предупредил, что такой шаг может привести к третьей мировой войне, но Запад, по его мнению, на это не пойдет.
"Эммануэль Макрон, во-первых, залечивает комплексы, заработанные в Африке, потому что там благодаря русским Францию выдавили из бывших колоний, где она еще пользовалась влиянием: Нигера, Мали. Эммануэль Макрон таким образом решает внутренние проблемы", — объяснил эксперт.
Говоря о перспективах третьей мировой войны с участием иных сторон, эксперт отметил, что Китаю "третья мировая ни к чему, потому что США должны ему столько, если бы в США, не дай бог, упал доллар, Китай потеряет огромные деньги".
"Третья мировая война не помогла бы абсолютно никому, а думать, что возможна ограниченная третья мировая война, ограниченные ядерные удары, глупо", — отметил Баранек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеЧЕХИЯРОССИЯНАТО
 
 
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