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В Чехии перечислили "страшные" ошибки Запада по отношению к России

В Чехии перечислили "страшные" ошибки Запада по отношению к России - 06.05.2024, ПРАЙМ

В Чехии перечислили "страшные" ошибки Запада по отношению к России

Запад существенно недооценил Россию, не приняв во внимание, что русских нельзя оскорблять, заявил в интервью чешскому Rádio Universum политолог Ян Баранек. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T13:07+0300

2024-05-06T13:07+0300

2024-05-06T13:07+0300

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Запад существенно недооценил Россию, не приняв во внимание, что русских нельзя оскорблять, заявил в интервью чешскому Rádio Universum политолог Ян Баранек."Западноевропейские политики, включая американских, не поняли и не понимают менталитет российских политиков, русских, да и вообще менталитет российского населения и считают, что могут русских оскорблять", — сказал эксперт, напомнив о словах Владимира Путина в декабре 2021 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПолитолог отметил, что тогда президент России обращался к западным странам с последним предупреждением, потребовав "геополитического возвращения" в свете расширения НАТО, произошедшего вопреки данным Михаилу Горбачеву устным обещаниям, "к 1995 году, к откату за 1997 год". Но Запад тогда полностью проигнорировал Путина, отметил Баранек."Мы не понимаем, что и как думают русские, и страшно недооценили ситуацию", — сказал эксперт, указав в качестве примера реакции российского общества на внешнюю угрозу тот факт, что в Вооруженные силы добровольно пришли за год полмиллиона человек.Также он упомянул о серьезной ошибке Запада, которая заключается в том, что Россию фактически толкнули в объятия Китая.Он напомнил, что все президенты, начиная с Ричарда Никсона, знали, что нельзя допускать союза России и Китая. "Мы добились этого абсолютно идиотской политикой, которую проводят Соединенные Штаты Америки", — подчеркнул политолог.Говоря об инициативе послать войска НАТО на Украину, высказанной президентом Франции Эммануэлем Макроном, эксперт предупредил, что такой шаг может привести к третьей мировой войне, но Запад, по его мнению, на это не пойдет."Эммануэль Макрон, во-первых, залечивает комплексы, заработанные в Африке, потому что там благодаря русским Францию выдавили из бывших колоний, где она еще пользовалась влиянием: Нигера, Мали. Эммануэль Макрон таким образом решает внутренние проблемы", — объяснил эксперт.Говоря о перспективах третьей мировой войны с участием иных сторон, эксперт отметил, что Китаю "третья мировая ни к чему, потому что США должны ему столько, если бы в США, не дай бог, упал доллар, Китай потеряет огромные деньги"."Третья мировая война не помогла бы абсолютно никому, а думать, что возможна ограниченная третья мировая война, ограниченные ядерные удары, глупо", — отметил Баранек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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чехия, россия, нато