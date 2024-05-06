https://1prime.ru/20240506/parad-847950689.html

Помощник президента рассказал, кто примет участие в параде Победы

Помощник президента рассказал, кто примет участие в параде Победы - 06.05.2024, ПРАЙМ

Помощник президента рассказал, кто примет участие в параде Победы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кто примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:20+0300

2024-05-06T17:20+0300

2024-05-06T17:27+0300

политика

россия

парад

9 мая

снг

шос

союзное государство

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84055/52/840555218_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b53fb1b64c185a37efcc88ce6dfa709b.jpg

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кто примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Ушаков рассказал, что 9 мая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.По его словам, на парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и ряда других государств, а также главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств. Ушаков отметил, что после парада президент РФ вместе с иностранными лидерами возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а затем состоится прием для глав делегаций, присутствовавших на параде.Он добавил, что на Параде Победы не смогут присутствовать лидеры Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев.

https://1prime.ru/20240430/rossiya-847816839.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, парад, 9 мая, снг, шос, союзное государство, еаэс