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Помощник президента рассказал, кто примет участие в параде Победы
Помощник президента рассказал, кто примет участие в параде Победы - 06.05.2024, ПРАЙМ
Помощник президента рассказал, кто примет участие в параде Победы
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кто примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:20+0300
2024-05-06T17:20+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кто примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Ушаков рассказал, что 9 мая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.По его словам, на парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и ряда других государств, а также главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств. Ушаков отметил, что после парада президент РФ вместе с иностранными лидерами возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а затем состоится прием для глав делегаций, присутствовавших на параде.Он добавил, что на Параде Победы не смогут присутствовать лидеры Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев.
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россия, парад, 9 мая, снг, шос, союзное государство, еаэс
Политика, РОССИЯ, парад, 9 мая, СНГ, ШОС, Союзное государство, ЕАЭС
Помощник президента рассказал, кто примет участие в параде Победы
Ушаков рассказал, делегации каких стран примут участие в Параде Победы 9 мая
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кто примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая.
Ушаков рассказал, что 9 мая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также специально приглашены президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
По его словам, на парад также приглашены руководители исполнительных органов СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и ряда других государств, а также главы диппредставительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.
Ушаков отметил, что после парада президент РФ вместе с иностранными лидерами возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а затем состоится прием для глав делегаций, присутствовавших на параде.
Он добавил, что на Параде Победы не смогут присутствовать лидеры Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев.
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