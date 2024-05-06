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Не будем раскрывать карт. В Польше высказались об отправке войск на Украину
Не будем раскрывать карт. В Польше высказались об отправке войск на Украину - 06.05.2024, ПРАЙМ
Не будем раскрывать карт. В Польше высказались об отправке войск на Украину
Глава МИД Польши Радослав Сикорский дал уклончивый ответ на вопрос о возможной отправке войск на Украину, сообщает издание Fakt. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:40+0300
2024-05-06T11:40+0300
2024-05-06T11:42+0300
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ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский дал уклончивый ответ на вопрос о возможной отправке войск на Украину, сообщает издание Fakt."Мы не будем раскрывать наши карты. Позволим президенту Путину гадать, что мы предпримем". "Мы расходуем (на оборону) самую большую часть нашего ВВП в НАТО — 4%, а в следующем году, возможно, потратим еще больше", — заявил глава внешнеполитического ведомства Польши.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСикорский акже отметил, что правильнее заставить Путина гадать, какие шаги предпримет Запад, чем заранее исключать определенные сценарии.Глава МИД Польши также выразил удовлетворение тем, что Конгресс США одобрил военную помощь Украине.Он заключил, что Украина нуждается в зенитных снарядах для защиты своей промышленности и инфраструктуры, и считает разумным потратить деньги на ее оборону, чтобы потом не тратить их на восстановление.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, украина, войска, новости
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, войска, Новости
Не будем раскрывать карт. В Польше высказались об отправке войск на Украину
Глава МИД Польши Сикорский уклончиво высказался об отправке войск на Украину
ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский дал уклончивый ответ на вопрос о возможной отправке войск на Украину, сообщает
издание Fakt.
"Мы не будем раскрывать наши карты. Позволим президенту Путину гадать, что мы предпримем". "Мы расходуем (на оборону) самую большую часть нашего ВВП в НАТО — 4%, а в следующем году, возможно, потратим еще больше", — заявил глава внешнеполитического ведомства Польши.
Сикорский акже отметил, что правильнее заставить Путина гадать, какие шаги предпримет Запад, чем заранее исключать определенные сценарии.
Глава МИД Польши также выразил удовлетворение тем, что Конгресс США одобрил военную помощь Украине.
Он заключил, что Украина нуждается в зенитных снарядах для защиты своей промышленности и инфраструктуры, и считает разумным потратить деньги на ее оборону, чтобы потом не тратить их на восстановление.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Это будет война". Во Франции высказались об отправке войск на Украину