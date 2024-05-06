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Польша не будет отправлять войска на Украину, заявили в Минобороны страны
Польша не будет отправлять войска на Украину, заявили в Минобороны страны - 06.05.2024, ПРАЙМ
Польша не будет отправлять войска на Украину, заявили в Минобороны страны
Польша не намерена направлять на Украину военный контингент, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T14:21+0300
2024-05-06T14:21+0300
2024-05-06T14:21+0300
спецоперация на украине
польша
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ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Польша не намерена направлять на Украину военный контингент, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.Они напомнил, что об отправке войск в зону СВО говорил президент Франции Эммануэль Макрон."Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину", - подчеркнул польский министр.
https://1prime.ru/20240506/opk-847934892.html
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польша, украина
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА
Польша не будет отправлять войска на Украину, заявили в Минобороны страны
Глава Минобороны Польши: страна не готовится и не будет высылать войска на Украину
ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Польша не намерена направлять на Украину военный контингент, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Они напомнил, что об отправке войск в зону СВО говорил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину", - подчеркнул польский министр.
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