https://1prime.ru/20240506/polsha-847943153.html

Польша не будет отправлять войска на Украину, заявили в Минобороны страны

Польша не будет отправлять войска на Украину, заявили в Минобороны страны - 06.05.2024, ПРАЙМ

Польша не будет отправлять войска на Украину, заявили в Минобороны страны

Польша не намерена направлять на Украину военный контингент, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T14:21+0300

2024-05-06T14:21+0300

2024-05-06T14:21+0300

спецоперация на украине

польша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg

ВАРШАВА, 6 мая - ПРАЙМ. Польша не намерена направлять на Украину военный контингент, заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш.Они напомнил, что об отправке войск в зону СВО говорил президент Франции Эммануэль Макрон."Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину", - подчеркнул польский министр.

https://1prime.ru/20240506/opk-847934892.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина