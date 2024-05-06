https://1prime.ru/20240506/raketa-847941370.html
Запад ужаснулся: новое российское оружие "Дракон" сжигает города
Запад ужаснулся: новое российское оружие "Дракон" сжигает города - 06.05.2024, ПРАЙМ
Запад ужаснулся: новое российское оружие "Дракон" сжигает города
В то время, как Украина страдает от недостатка боеприпасов, Россия расширяет ассортимент применяемого в районе конфликта оружия. В частности, свирепым орудием... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T13:34+0300
2024-05-06T13:34+0300
2024-05-06T13:34+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. В то время, как Украина страдает от недостатка боеприпасов, Россия расширяет ассортимент применяемого в районе конфликта оружия. В частности, свирепым орудием прорыва стала тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон", пишет Die Welt.Продвижение российской армии вглубь российской территории продолжается, и эксперты ожидают скорого прорыва в стратегических районах. Пока ВСУ вынуждены изыскивать ресурсы, Россия разрабатывает новое оружие с уникальным механизмом поражения живой силы противника. Российский ВПК получил соответствующие указания и воплощает их в жизнь.В частности, военные аналитики сообщили о том, что в последние недели был представлен прототип новой модели ТОС-3 под названием "Дракон". Это бронированная реактивная система залпового огня на гусеничном ходу, выпускающая ракеты с термобарическими боеголовками огромной разрушительной силы, пишет издание. Производство ее предшественников – систем ТОС-1 и ТОС-2 – за последний год выросло на 250 процентов.Это оружие поистине огромной разрушительной силы. После подрыва ракет возникает огромное облако огня и взрывная волна, параллельно идет выброс и возгорание легковоспламеняющейся смеси с крайне высоким тепловым излучением. Это море огня буквально всасывает кислород, создавая отрицательное давление. Благодаря этому эффекту облако огня проникает во все здания и транспортные средства, не обладающие полной герметичностью.Специалисты международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN) считают, что один залп может "превратить несколько городских кварталов в дымящиеся обломки". Эффект от взрыва будет еще опаснее в закрытых помещениях. ТОС-3 еще более разрушительна, чем ее предшественники, способна выпускать свои смертоносные ракеты еще дальше и точнее, делает вывод автор публикации.Полный текст читайте на ИноСМИ
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оружие, ракеты, ракетный удар, ракетные удары
Спецоперация на Украине, оружие, ракеты, ракетный удар, ракетные удары
Запад ужаснулся: новое российское оружие "Дракон" сжигает города
Die Welt: новое российское оружие "Дракон" может похоронить целые кварталы
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ.
В то время, как Украина страдает от недостатка боеприпасов, Россия расширяет ассортимент применяемого в районе конфликта оружия. В частности, свирепым орудием прорыва стала тяжелая огнеметная система ТОС-3 "Дракон", пишет Die Welt
.
Продвижение российской армии вглубь российской территории продолжается, и эксперты ожидают скорого прорыва в стратегических районах. Пока ВСУ вынуждены изыскивать ресурсы, Россия разрабатывает новое оружие с уникальным механизмом поражения живой силы противника. Российский ВПК получил соответствующие указания и воплощает их в жизнь.
В частности, военные аналитики сообщили о том, что в последние недели был представлен прототип новой модели ТОС-3 под названием "Дракон". Это бронированная реактивная система залпового огня на гусеничном ходу, выпускающая ракеты с термобарическими боеголовками огромной разрушительной силы, пишет издание. Производство ее предшественников – систем ТОС-1 и ТОС-2 – за последний год выросло на 250 процентов.
Это оружие поистине огромной разрушительной силы. После подрыва ракет возникает огромное облако огня и взрывная волна, параллельно идет выброс и возгорание легковоспламеняющейся смеси с крайне высоким тепловым излучением. Это море огня буквально всасывает кислород, создавая отрицательное давление. Благодаря этому эффекту облако огня проникает во все здания и транспортные средства, не обладающие полной герметичностью.
Специалисты международной кампании за отмену ядерного оружия (ICAN) считают, что один залп может "превратить несколько городских кварталов в дымящиеся обломки". Эффект от взрыва будет еще опаснее в закрытых помещениях. ТОС-3 еще более разрушительна, чем ее предшественники, способна выпускать свои смертоносные ракеты еще дальше и точнее, делает вывод автор публикации.
"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона"
Полный текст читайте на ИноСМИ