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В Сумской области зафиксирован удар по энергообъектам

В Сумской области зафиксирован удар по энергообъектам - 06.05.2024, ПРАЙМ

В Сумской области зафиксирован удар по энергообъектам

В Сумской области Украины зафиксирован удар по энергообъектам, сообщает областная военная администрация в Telegram-канале. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T05:57+0300

2024-05-06T05:57+0300

2024-05-06T05:57+0300

спецоперация на украине

энергосистема украины

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. В Сумской области Украины зафиксирован удар по энергообъектам, сообщает областная военная администрация в Telegram-канале. В регионе ранее ночью была объявлена воздушная тревога. "Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", - указывается в сообщении.Руководитель обладминистрации Алексей Дрозденко заявил, что объекты критической инфраструктуры в городе будут переведены на резервное питание. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Сумах, а также возникших проблемах с электричеством в областном центре и других частях региона. ВС России начали наносить удары по инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя двое суток после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей РФ, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а иногда на территории всей страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в противостоянии с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20240505/kharkov-847920348.html

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энергосистема украины