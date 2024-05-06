https://1prime.ru/20240506/tank-847937287.html

Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ

Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ - 06.05.2024, ПРАЙМ

Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ

Российские "танки-черепахи" увеличиваются в размерах и обретают новые возможности. Они по-прежнему справляются с задачами, и солдаты ВСУ не могут... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T11:59+0300

2024-05-06T11:59+0300

2024-05-06T12:00+0300

спецоперация на украине

танки

бронетехника

начинка для бронетехники

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Российские "танки-черепахи" увеличиваются в размерах и обретают новые возможности. Они по-прежнему справляются с задачами, и солдаты ВСУ не могут противодействовать этим странным боевым машинам, пишет Forbes.Речь идет об усовершенствованных бронированных танках, оснащенных радиоглушителями для борьбы с беспилотниками. Такие необычные машины начали появляться весной вдоль всей линии фронта в украинском конфликте. Россияне называют их "царь-мангалами", украинские военные – "черепахами".Эти танки становятся все больше и причудливее. Недавно они получили еще один слой импровизированной брони: металлические решетки поверх корпусов. Спектр их использования весьма широк – разминирование, прокладка маршрута для бронетанковых колонн и борьба с дронами. Модернизируют их в непосредственной близости от линии фронта таким образом, чтобы самодельная броня защищала их от атак с неба.“Все смеются над этими самодельными сараями, но на самом деле они — настоящий ад, — сообщил один из украинских Telegram-каналов. — На каждый такой танк приходится расходовать очень много беспилотников”.С учетом того, что у украинских военных не хватает боеприпасов, они вынуждены использовать беспилотники для атак на российскую военную технику, у танка-черепахи прекрасные шансы выполнить боевые задачи и пережить любое нападение, пишет издание.

https://1prime.ru/20240428/leopard--847788226.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

танки, бронетехника, начинка для бронетехники