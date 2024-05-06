Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ - 06.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240506/tank-847937287.html
Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ
Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ - 06.05.2024, ПРАЙМ
Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ
Российские "танки-черепахи" увеличиваются в размерах и обретают новые возможности. Они по-прежнему справляются с задачами, и солдаты ВСУ не могут... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T11:59+0300
2024-05-06T12:00+0300
спецоперация на украине
танки
бронетехника
начинка для бронетехники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847937018_10:0:1050:585_1920x0_80_0_0_2309898f521ffa8e2cc62637a5d0ce67.jpg
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Российские "танки-черепахи" увеличиваются в размерах и обретают новые возможности. Они по-прежнему справляются с задачами, и солдаты ВСУ не могут противодействовать этим странным боевым машинам, пишет Forbes.Речь идет об усовершенствованных бронированных танках, оснащенных радиоглушителями для борьбы с беспилотниками. Такие необычные машины начали появляться весной вдоль всей линии фронта в украинском конфликте. Россияне называют их "царь-мангалами", украинские военные – "черепахами".Эти танки становятся все больше и причудливее. Недавно они получили еще один слой импровизированной брони: металлические решетки поверх корпусов. Спектр их использования весьма широк – разминирование, прокладка маршрута для бронетанковых колонн и борьба с дронами. Модернизируют их в непосредственной близости от линии фронта таким образом, чтобы самодельная броня защищала их от атак с неба.“Все смеются над этими самодельными сараями, но на самом деле они — настоящий ад, — сообщил один из украинских Telegram-каналов. — На каждый такой танк приходится расходовать очень много беспилотников”.С учетом того, что у украинских военных не хватает боеприпасов, они вынуждены использовать беспилотники для атак на российскую военную технику, у танка-черепахи прекрасные шансы выполнить боевые задачи и пережить любое нападение, пишет издание.
https://1prime.ru/20240428/leopard--847788226.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847937018_140:0:920:585_1920x0_80_0_0_824360283a2bab3d4cefe704c81ead7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
танки, бронетехника, начинка для бронетехники
Спецоперация на Украине, Танки, бронетехника, начинка для бронетехники
11:59 06.05.2024 (обновлено: 12:00 06.05.2024)
 
Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ

Forbes: российские "танки-черепахи" получили новый слой брони и злят солдат ВСУ

© Фото : СоцсетиТанк-черепаха. Скриншот видео
Танк-черепаха. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© Фото : Соцсети
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Российские "танки-черепахи" увеличиваются в размерах и обретают новые возможности. Они по-прежнему справляются с задачами, и солдаты ВСУ не могут противодействовать этим странным боевым машинам, пишет Forbes.
Речь идет об усовершенствованных бронированных танках, оснащенных радиоглушителями для борьбы с беспилотниками. Такие необычные машины начали появляться весной вдоль всей линии фронта в украинском конфликте. Россияне называют их "царь-мангалами", украинские военные – "черепахами".
Эти танки становятся все больше и причудливее. Недавно они получили еще один слой импровизированной брони: металлические решетки поверх корпусов. Спектр их использования весьма широк – разминирование, прокладка маршрута для бронетанковых колонн и борьба с дронами. Модернизируют их в непосредственной близости от линии фронта таким образом, чтобы самодельная броня защищала их от атак с неба.
“Все смеются над этими самодельными сараями, но на самом деле они — настоящий ад, — сообщил один из украинских Telegram-каналов. — На каждый такой танк приходится расходовать очень много беспилотников”.
С учетом того, что у украинских военных не хватает боеприпасов, они вынуждены использовать беспилотники для атак на российскую военную технику, у танка-черепахи прекрасные шансы выполнить боевые задачи и пережить любое нападение, пишет издание.
Танк Леопард (Leopard) ВС Австрии - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder
28 апреля, 07:42
 
Спецоперация на УкраинеТанкибронетехниканачинка для бронетехники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала