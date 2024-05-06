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Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах - 06.05.2024, ПРАЙМ

Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах

В ночь с 5 на 6 мая Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме города Сумы и складу со снарядами в районе НИИ, котрорый связан с химпроизводством,... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:09+0300

2024-05-06T09:09+0300

2024-05-06T09:09+0300

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украина

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ДОНЕЦК, 6 мая — ПРАЙМ. В ночь с 5 на 6 мая Вооруженные силы России нанесли удар по энергосистеме города Сумы и складу со снарядами в районе НИИ, котрорый связан с химпроизводством, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники."Ночью в городе Сумы был нанесен удар по энергоструктуре и складам с боеприпасами. <...> В 01:40 в Сумах был прилет с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством", — заявил он.Кроме того, как отметил Лебедев, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО. По его словам, в подготовленные к погрузке ракеты попал дрон.Также поступила информация, что проблемы с электроснабжением также возникли в Харькове. Лебедев заявил, что на текущий момент в Сумах и большей части Харькова нет электричества.Ранее сообщалось, что ночью в Сумах была объявлена воздушная тревога, а также был зафиксирован удар по объектам энергетического комплекса.

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