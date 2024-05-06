https://1prime.ru/20240506/ukraina-847933469.html

"Нет шансов удержать". В США раскрыли, как поменяются границы Украины

"Нет шансов удержать". В США раскрыли, как поменяются границы Украины - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Нет шансов удержать". В США раскрыли, как поменяются границы Украины

Полное уничтожение украинских систем противовоздушной обороны Вооруженными силами России приведет к потере ВСУ Харькова. Об этом заявил в интервью... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T10:35+0300

2024-05-06T10:35+0300

2024-05-06T10:35+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Полное уничтожение украинских систем противовоздушной обороны Вооруженными силами России приведет к потере ВСУ Харькова. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works экс-разведчик ВС США Скотт Риттер."Мне кажется, что Украине придется сдать Харьков в ближайшее время, потому что у них нет шансов его удержать. <…> Так будет с каждой позицией, которую сейчас Россия хочет взять под контроль, поскольку украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону", - сказал он.Риттер подчеркнул, что ВС России могут беспрепятственно наносить удары по украинским позициям в Харькове, при этом Киев не сможет направить подкрепление.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор еще в прошлом году заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.

https://1prime.ru/20240207/843005063.html

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украина, пво, россия, территории