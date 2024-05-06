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"Такого раньше не было". Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
"Такого раньше не было". Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Такого раньше не было". Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
Вооруженные силы России нанесли серьезный ущерб ВСУ под Купянском с помощью мощной бомбы ФАБ-1500, следует из материала издания "Страна.ua". | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T13:20+0300
2024-05-06T13:20+0300
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли серьезный ущерб ВСУ под Купянском с помощью мощной бомбы ФАБ-1500, следует из материала издания "Страна.ua"."Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение <…> Вооружение такой мощности против нас использовали впервые", — приводят журналисты слова начальника местного Следственного управления Сергея Болвинова. Кроме того, как сообщается в статье, российская армия использовала бомбу весом полторы тонны, оснащенную специальным модулем, который позволяет планировать в воздухе после сброса с бомбардировщика.Западные СМИ ранее неоднократно писали, что российские солдаты стали активно использовать планирующие бомбы на линии фронта. Отмечалось, что благодаря этому боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, ВС России
"Такого раньше не было". Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
"Страна.ua": ВКС России применили мощную бомбу ФАБ-1500 против ВСУ под Купянском
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вооруженные силы России нанесли серьезный ущерб ВСУ под Купянском с помощью мощной бомбы ФАБ-1500, следует из материала издания "Страна.ua".
"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение <…> Вооружение такой мощности против нас использовали впервые", — приводят журналисты слова начальника местного Следственного управления Сергея Болвинова.
Кроме того, как сообщается в статье, российская армия использовала бомбу весом полторы тонны, оснащенную специальным модулем, который позволяет планировать в воздухе после сброса с бомбардировщика.
Западные СМИ ранее неоднократно писали, что российские солдаты стали активно использовать планирующие бомбы на линии фронта. Отмечалось, что благодаря этому боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
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