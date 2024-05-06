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"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240506/ukraina-847950124.html
"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине
"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине - 06.05.2024, ПРАЙМ
"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине
У союзников Украины не получилось добиться своего на поле боя военным путем, поэтому западным государствам стоит стремиться к мирному разрешению конфликта,... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T17:16+0300
2024-05-06T17:16+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. У союзников Украины не получилось добиться своего на поле боя военным путем, поэтому западным государствам стоит стремиться к мирному разрешению конфликта, поделился своим мнением премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste."Сейчас, спустя два года после начала конфликта, в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать. Нужно подойти к этому по-другому. Это возможно только с помощью дипломатии", — сообщил политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как добавил Кречмер, возникает вопрос, может ли Киев вообще победить в конфликте и каковы его цели. В этой связи он предложил сформировать дипломатический альянс с Китаем, Индией и другими странами БРИКС. Однако, по его словам, для этого необходимы дипломаты, которых в Германии сейчас нет.В России неоднократно заявляли, что страна приветствует мирные переговоры по украиснкому вопросу. Тем не менее, руководство Украины запретило их на законодательном уровне.
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россия, украина, германия, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, СВО
17:16 06.05.2024
 
"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине

Премьер Саксонии Кречмер: конфликт на Украине нужно решать дипломатическим путем

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. У союзников Украины не получилось добиться своего на поле боя военным путем, поэтому западным государствам стоит стремиться к мирному разрешению конфликта, поделился своим мнением премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste.
"Сейчас, спустя два года после начала конфликта, в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать. Нужно подойти к этому по-другому. Это возможно только с помощью дипломатии", — сообщил политик.
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Кроме того, как добавил Кречмер, возникает вопрос, может ли Киев вообще победить в конфликте и каковы его цели. В этой связи он предложил сформировать дипломатический альянс с Китаем, Индией и другими странами БРИКС. Однако, по его словам, для этого необходимы дипломаты, которых в Германии сейчас нет.
В России неоднократно заявляли, что страна приветствует мирные переговоры по украиснкому вопросу. Тем не менее, руководство Украины запретило их на законодательном уровне.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯСВО
 
 
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