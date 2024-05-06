https://1prime.ru/20240506/ukraina-847950124.html

"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине

"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Не сработало". В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине

У союзников Украины не получилось добиться своего на поле боя военным путем, поэтому западным государствам стоит стремиться к мирному разрешению конфликта,... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T17:16+0300

2024-05-06T17:16+0300

2024-05-06T17:16+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. У союзников Украины не получилось добиться своего на поле боя военным путем, поэтому западным государствам стоит стремиться к мирному разрешению конфликта, поделился своим мнением премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste."Сейчас, спустя два года после начала конфликта, в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать. Нужно подойти к этому по-другому. Это возможно только с помощью дипломатии", — сообщил политик.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как добавил Кречмер, возникает вопрос, может ли Киев вообще победить в конфликте и каковы его цели. В этой связи он предложил сформировать дипломатический альянс с Китаем, Индией и другими странами БРИКС. Однако, по его словам, для этого необходимы дипломаты, которых в Германии сейчас нет.В России неоднократно заявляли, что страна приветствует мирные переговоры по украиснкому вопросу. Тем не менее, руководство Украины запретило их на законодательном уровне.

https://1prime.ru/20240506/ukraina-847945482.html

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россия, украина, германия, сво