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"Так может быть". На Западе испугались войны НАТО с Россией

"Так может быть". На Западе испугались войны НАТО с Россией - 06.05.2024, ПРАЙМ

"Так может быть". На Западе испугались войны НАТО с Россией

Запад продолжает настаивать на том, что Россия "пойдет дальше" после победы на Украине, пишет словацкое издание Pravda. | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T09:40+0300

2024-05-06T09:40+0300

2024-05-06T09:40+0300

спецоперация на украине

нато

россия

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Запад продолжает настаивать на том, что Россия "пойдет дальше" после победы на Украине, пишет словацкое издание Pravda."Исходя из наших оценок, можно предположить, что именно в такой срок Россия сумеет восстановить вои силы настолько, чтобы ударить по территории НАТО. Я не утверждаю, что так и будет, но так может быть", — цитирует издание немецкого генерал-лейтенанта Карстена Бройера.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНекоторые эксперты называют это излишним запугиванием, поскольку Кремль неоднократно заявлял, что не заинтересован в конфликте с НАТО. Как отмечается, подобная риторика необходима для продолжения помощи Киеву.Сейчас Польша и страны Прибалтики обеспокоены возможным нападением России на их территорию после успеха на Украине, поэтому активно поддерживают Киев, говорится в публикации."Предупреждения о возможной будущей войне звучат для того, чтобы альянс и Европейский союз поняли, насколько важно инвестировать в оборону, и нужно, чтобы это осознавала и общественность", — отмечает автор.Как считает австралийский генерал-лейтенант в отставке Мик Райн, который недавно вернулся из поездки на Украину, Запад для сдерживания России делает все возможное в рамках политического курса, который определяется ключевыми государствами, такими как США, Германия и Великобритания.В то же время отмечается, что положение Киева отличается от Польши и стран Прибалтики, так как они являются членами Североатлантического альянса и подпадают под коллективную оборону согласно пятой статье Североатлантического договора."Альянсу было бы нелегко освобождать этот регион. Поэтому НАТО разместил там батальоны и расширяет свое присутствие. Возможно, это сдержит русских. По крайней мере я на это надеюсь", — приводит издание мнение Райна.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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нато, россия