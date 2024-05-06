https://1prime.ru/20240506/zelenskiy-847938389.html

Окажется жертвой. В США предположили, что может ждать Зеленского

Окажется жертвой. В США предположили, что может ждать Зеленского - 06.05.2024, ПРАЙМ

Окажется жертвой. В США предположили, что может ждать Зеленского

Из-за излишней категоричности Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией на Украине может прийти к власти новое руководство, которое будет готов... | 06.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-06T12:07+0300

2024-05-06T12:07+0300

2024-05-06T12:07+0300

спецоперация на украине

украина

сша

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россия

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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Из-за излишней категоричности Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией на Украине может прийти к власти новое руководство, которое будет готов принять реальное положение дел — такое мнение на YouTube-канале Dialogue works высказал американский экс-дипломат Час Фриман."Господин Зеленский может оказаться жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, на Украине многие осознают необходимость переговоров, но Зеленский своим указом запретил их проведение. Экс-дипломат призвал отказаться от этой установки.Относительно хода боевых действий эксперт предположил, что ВСУ не смогут продержаться даже до ноября.Ранее Владимир Путин рассказал, на каких условиях Россия согласна на переговоры по Украине. По словам президента, переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств".

https://1prime.ru/20240506/zelenskiy-847935020.html

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украина, сша, владимир зеленский, россия