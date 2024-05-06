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Окажется жертвой. В США предположили, что может ждать Зеленского - 06.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240506/zelenskiy-847938389.html
Окажется жертвой. В США предположили, что может ждать Зеленского
Окажется жертвой. В США предположили, что может ждать Зеленского - 06.05.2024, ПРАЙМ
Окажется жертвой. В США предположили, что может ждать Зеленского
Из-за излишней категоричности Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией на Украине может прийти к власти новое руководство, которое будет готов... | 06.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-06T12:07+0300
2024-05-06T12:07+0300
спецоперация на украине
украина
сша
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Из-за излишней категоричности Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией на Украине может прийти к власти новое руководство, которое будет готов принять реальное положение дел — такое мнение на YouTube-канале Dialogue works высказал американский экс-дипломат Час Фриман."Господин Зеленский может оказаться жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, на Украине многие осознают необходимость переговоров, но Зеленский своим указом запретил их проведение. Экс-дипломат призвал отказаться от этой установки.Относительно хода боевых действий эксперт предположил, что ВСУ не смогут продержаться даже до ноября.Ранее Владимир Путин рассказал, на каких условиях Россия согласна на переговоры по Украине. По словам президента, переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
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украина, сша, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, РОССИЯ
12:07 06.05.2024
 
Окажется жертвой. В США предположили, что может ждать Зеленского

Дипломат Фриман: Зеленского сменит правительство, готовое к диалогу с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Из-за излишней категоричности Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Россией на Украине может прийти к власти новое руководство, которое будет готов принять реальное положение дел — такое мнение на YouTube-канале Dialogue works высказал американский экс-дипломат Час Фриман.
"Господин Зеленский может оказаться жертвой собственной непримиримости, а в Киеве может появиться новое правительство, которое с большей готовностью признает реальное положение дел вместо того, чтобы его отрицать", — сказал он.
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По его словам, на Украине многие осознают необходимость переговоров, но Зеленский своим указом запретил их проведение. Экс-дипломат призвал отказаться от этой установки.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
США усилили поиски замены Зеленскому, заявили в СВР
11:24
Относительно хода боевых действий эксперт предположил, что ВСУ не смогут продержаться даже до ноября.
Ранее Владимир Путин рассказал, на каких условиях Россия согласна на переговоры по Украине. По словам президента, переговорные позиции должны быть основаны на реальной ситуации на местах, а не на "хотелках после применения психотропных средств".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
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