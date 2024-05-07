Рынок попытается подняться. Но нефть продолжит давить
Рынок попытается подняться. Но нефть продолжит давить - 07.05.2024, ПРАЙМ
Рынок попытается подняться. Но нефть продолжит давить
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2%. Исключение составляет рынок... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:06+0300
2024-05-07T09:06+0300
2024-05-07T09:06+0300
мнения аналитиков
нефть
индекс мосбиржи
курсы валют
?1715062013
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать сегодня влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по объему производственных заказов и торговому балансу Германии и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Также участники торгов обратят внимание на выступления представителей ведущих регуляторов.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 3 436 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских бумагах, чему способствует позитивные внешний фон и, в частности, стабильная ситуация в ценах на нефть. Однако текущие уровни рынка энергоносителей могут оказать давление на наши акции – инвесторы будут учитывать коррекционное снижение цен на нефть, прошедшее в последние недели. В ходе сессии данный фактор может способствовать активизации продаж и возобновлению негативной динамики российского рынка. Отметим, что в ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи уходил ниже минимумов второй половины апреля, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. В результате, пока преждевременно говорить об окончании формирования технической модели "двойная вершина" и появлении сигнала на углубление коррекции с целью 3 360 пунктов. Модель можно будет считать сформированной в случае закрытия рынка ниже 3 420 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 91,4, 98,5 и 12,65 рубля соответственно. В рамках сегодняшней сессии мы не ожидаем существенного движения на валютном рынке. Скорее всего рубль в парах с основными мировыми валютам будет консолидироваться у уровней закрытия понедельника в отсутствии идей для направленного движения. В результате, пара доллар/рубль в рамках сегодняшних торгов сохранит позиции в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать сегодня влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по объему производственных заказов и торговому балансу Германии и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Также участники торгов обратят внимание на выступления представителей ведущих регуляторов.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 3 436 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских бумагах, чему способствует позитивные внешний фон и, в частности, стабильная ситуация в ценах на нефть. Однако текущие уровни рынка энергоносителей могут оказать давление на наши акции – инвесторы будут учитывать коррекционное снижение цен на нефть, прошедшее в последние недели. В ходе сессии данный фактор может способствовать активизации продаж и возобновлению негативной динамики российского рынка. Отметим, что в ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи уходил ниже минимумов второй половины апреля, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. В результате, пока преждевременно говорить об окончании формирования технической модели "двойная вершина" и появлении сигнала на углубление коррекции с целью 3 360 пунктов. Модель можно будет считать сформированной в случае закрытия рынка ниже 3 420 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 91,4, 98,5 и 12,65 рубля соответственно. В рамках сегодняшней сессии мы не ожидаем существенного движения на валютном рынке. Скорее всего рубль в парах с основными мировыми валютам будет консолидироваться у уровней закрытия понедельника в отсутствии идей для направленного движения. В результате, пара доллар/рубль в рамках сегодняшних торгов сохранит позиции в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.
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