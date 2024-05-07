Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок попытается подняться. Но нефть продолжит давить - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240507/analitika-847959577.html
Рынок попытается подняться. Но нефть продолжит давить
Рынок попытается подняться. Но нефть продолжит давить - 07.05.2024, ПРАЙМ
Рынок попытается подняться. Но нефть продолжит давить
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2%. Исключение составляет рынок... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:06+0300
2024-05-07T09:06+0300
мнения аналитиков
нефть
индекс мосбиржи
курсы валют
?1715062013
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать сегодня влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по объему производственных заказов и торговому балансу Германии и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Также участники торгов обратят внимание на выступления представителей ведущих регуляторов.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 3 436 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских бумагах, чему способствует позитивные внешний фон и, в частности, стабильная ситуация в ценах на нефть. Однако текущие уровни рынка энергоносителей могут оказать давление на наши акции – инвесторы будут учитывать коррекционное снижение цен на нефть, прошедшее в последние недели. В ходе сессии данный фактор может способствовать активизации продаж и возобновлению негативной динамики российского рынка. Отметим, что в ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи уходил ниже минимумов второй половины апреля, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. В результате, пока преждевременно говорить об окончании формирования технической модели "двойная вершина" и появлении сигнала на углубление коррекции с целью 3 360 пунктов. Модель можно будет считать сформированной в случае закрытия рынка ниже 3 420 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 91,4, 98,5 и 12,65 рубля соответственно. В рамках сегодняшней сессии мы не ожидаем существенного движения на валютном рынке. Скорее всего рубль в парах с основными мировыми валютам будет консолидироваться у уровней закрытия понедельника в отсутствии идей для направленного движения. В результате, пара доллар/рубль в рамках сегодняшних торгов сохранит позиции в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, индекс мосбиржи, курсы валют
Мнения аналитиков, Нефть, индекс Мосбиржи, Курсы валют
09:06 07.05.2024
 

Рынок попытается подняться. Но нефть продолжит давить

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,2%, торгуясь в районе 83,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать сегодня влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по объему производственных заказов и торговому балансу Германии и индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Также участники торгов обратят внимание на выступления представителей ведущих регуляторов.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 3 436 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских бумагах, чему способствует позитивные внешний фон и, в частности, стабильная ситуация в ценах на нефть. Однако текущие уровни рынка энергоносителей могут оказать давление на наши акции – инвесторы будут учитывать коррекционное снижение цен на нефть, прошедшее в последние недели. В ходе сессии данный фактор может способствовать активизации продаж и возобновлению негативной динамики российского рынка. Отметим, что в ходе торгов понедельника индекс Мосбиржи уходил ниже минимумов второй половины апреля, однако к концу сессии смог отыграть большую часть потерь. В результате, пока преждевременно говорить об окончании формирования технической модели "двойная вершина" и появлении сигнала на углубление коррекции с целью 3 360 пунктов. Модель можно будет считать сформированной в случае закрытия рынка ниже 3 420 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 91,4, 98,5 и 12,65 рубля соответственно. В рамках сегодняшней сессии мы не ожидаем существенного движения на валютном рынке. Скорее всего рубль в парах с основными мировыми валютам будет консолидироваться у уровней закрытия понедельника в отсутствии идей для направленного движения. В результате, пара доллар/рубль в рамках сегодняшних торгов сохранит позиции в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковНефтьиндекс МосбиржиКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала