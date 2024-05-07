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Победа впереди: рубль наносит удар - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Победа впереди: рубль наносит удар
Победа впереди: рубль наносит удар - 07.05.2024, ПРАЙМ
Победа впереди: рубль наносит удар
В понедельник 7 мая курс рубль укрепился к доллару, евро и юаню на торгах Московской биржи. Доллар подешевел на 0,28% до 91,34 рубля, евро - на 0,32% до 98,44... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:24+0300
2024-05-07T09:25+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В понедельник 7 мая курс рубль укрепился к доллару, евро и юаню на торгах Московской биржи. Доллар подешевел на 0,28% до 91,34 рубля, евро - на 0,32% до 98,44 рубля, а юань - на 0,40% до 12,64 рубля. Укрепление российской валюты было связано с новостью о значительном увеличении объемов продаж иностранной валюты со стороны Центробанка РФ в мае-июне в рамках операций с средствами Фонда национального благосостояния. В период с 8 мая по 6 июня Минфин направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 110,94 млрд рублей, или в среднем 5,55 млрд рублей ежедневно. Это меньше, чем в предыдущий период с 5 апреля по 7 мая, когда ежедневный объем составлял 11,2 млрд рублей. С учетом продаж юаней Центробанком на 11,8 млрд рублей в день, чистый объем валютных интервенций вырастет с 0,6 млрд до 6,25 млрд рублей ежесуточно. Объемы продаж ЦБ будут меньше, чем в январе-феврале, когда они заметно поддерживали рубль в условиях сезонного снижения валютного предложения от экспортеров. Однако интервенции позволят подстраховать рубль, если предложение валюты станет нестабильным. Дополнительную поддержку рублю оказывают продление до конца 2024 года программы обязательной продажи экспортной выручки и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. На рынке нефти в понедельник баррель сорта Brent подешевел на 0,92% до $83,54. Росту цен способствовала новость о повышении Саудовской Аравией отпускных цен на основной экспортный сорт Arab Light для азиатских покупателей в июне. Однако подъем оказался сдержанным из-за прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В фокусе внимания трейдеров - еженедельные данные от Американского нефтяного института и Управления энергетической информации США о динамике добычи нефти. В последние недели она постепенно растет, и предложение начинает превышать спрос. Во вторник на азиатских торгах Brent стоит $83,54. Поскольку цена находится ниже $84,50, риски снижения до $80 и дальше оцениваются более чем в 70%. Утреннее восстановление индекса доллара DXY также негативно влияет на нефтяной рынок. Если по итогам дня Brent не закроется выше $84,50, сохранятся перспективы дальнейшего снижения. На Московской бирже торги открылись небольшим падением по рублевым парам. Доллар торгуется около 91,39 рубля. Ожидается сохранение высокой волатильности курса из-за дисбаланса спроса и предложения валюты. С 26 февраля сформировался восходящий ценовой канал для рубля с диапазоном в 3,5% и равновесным уровнем около 93 рублей. Если торги завершатся ниже 91 рубля, трейдеры сфокусируются на отметке 88,50 рубля за доллар. Однако такой сценарий невыгоден для Минфина РФ. Индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 3436,05 п., индекс РТС вырос на 0,13%, до 1186,20 п. Укрепление рубля оказывает давление на фондовый рынок. Но покупатели держат удар и защищают уровень 3420 п. Технические сигналы больше указывают на ближайший прорыв уровня 3420 п.
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Акции, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
09:24 07.05.2024 (обновлено: 09:25 07.05.2024)
 

Победа впереди: рубль наносит удар

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В понедельник 7 мая курс рубль укрепился к доллару, евро и юаню на торгах Московской биржи. Доллар подешевел на 0,28% до 91,34 рубля, евро - на 0,32% до 98,44 рубля, а юань - на 0,40% до 12,64 рубля.

Укрепление российской валюты было связано с новостью о значительном увеличении объемов продаж иностранной валюты со стороны Центробанка РФ в мае-июне в рамках операций с средствами Фонда национального благосостояния.

В период с 8 мая по 6 июня Минфин направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 110,94 млрд рублей, или в среднем 5,55 млрд рублей ежедневно. Это меньше, чем в предыдущий период с 5 апреля по 7 мая, когда ежедневный объем составлял 11,2 млрд рублей.

С учетом продаж юаней Центробанком на 11,8 млрд рублей в день, чистый объем валютных интервенций вырастет с 0,6 млрд до 6,25 млрд рублей ежесуточно.

Объемы продаж ЦБ будут меньше, чем в январе-феврале, когда они заметно поддерживали рубль в условиях сезонного снижения валютного предложения от экспортеров. Однако интервенции позволят подстраховать рубль, если предложение валюты станет нестабильным.

Дополнительную поддержку рублю оказывают продление до конца 2024 года программы обязательной продажи экспортной выручки и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ.

На рынке нефти в понедельник баррель сорта Brent подешевел на 0,92% до $83,54. Росту цен способствовала новость о повышении Саудовской Аравией отпускных цен на основной экспортный сорт Arab Light для азиатских покупателей в июне. Однако подъем оказался сдержанным из-за прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

В фокусе внимания трейдеров - еженедельные данные от Американского нефтяного института и Управления энергетической информации США о динамике добычи нефти. В последние недели она постепенно растет, и предложение начинает превышать спрос.

Во вторник на азиатских торгах Brent стоит $83,54. Поскольку цена находится ниже $84,50, риски снижения до $80 и дальше оцениваются более чем в 70%. Утреннее восстановление индекса доллара DXY также негативно влияет на нефтяной рынок. Если по итогам дня Brent не закроется выше $84,50, сохранятся перспективы дальнейшего снижения.

На Московской бирже торги открылись небольшим падением по рублевым парам. Доллар торгуется около 91,39 рубля. Ожидается сохранение высокой волатильности курса из-за дисбаланса спроса и предложения валюты. С 26 февраля сформировался восходящий ценовой канал для рубля с диапазоном в 3,5% и равновесным уровнем около 93 рублей. Если торги завершатся ниже 91 рубля, трейдеры сфокусируются на отметке 88,50 рубля за доллар. Однако такой сценарий невыгоден для Минфина РФ.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 3436,05 п., индекс РТС вырос на 0,13%, до 1186,20 п. Укрепление рубля оказывает давление на фондовый рынок. Но покупатели держат удар и защищают уровень 3420 п. Технические сигналы больше указывают на ближайший прорыв уровня 3420 п.

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