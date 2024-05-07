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Разработчики передали в Гараж особого назначения новые мотоциклы Aurus
Разработчики передали в Гараж особого назначения новые мотоциклы Aurus - 07.05.2024, ПРАЙМ
Разработчики передали в Гараж особого назначения новые мотоциклы Aurus
Разработчики передали в Гараж особого назначения (ГОН) 11 мотоциклов Aurus Merlon, рассказал гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T20:54+0300
2024-05-07T20:54+0300
2024-05-07T20:54+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Разработчики передали в Гараж особого назначения (ГОН) 11 мотоциклов Aurus Merlon, рассказал гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров. Мотоциклы Aurus во вторник впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Они сопровождали обновленный президентский лимузин Aurus Senat по ходу движения на церемонию. "Мы передали 11 мотоциклов в ГОН для того, чтобы полностью замкнуть нашу цепочку всего сопровождения, всей этой торжественной части", — сказал Назаров в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Назаров отметил, что у мотоцикла есть возможность тихого хода, чтобы во время торжественных мероприятий водителю было удобно поддерживать требуемую скорость.
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россия, мотоциклы, aurus, президент россии
Экономика, РОССИЯ, Мотоциклы, Aurus, президент России
Разработчики передали в Гараж особого назначения новые мотоциклы Aurus
Разработчики передали в Гараж особого назначения 11 новых мотоциклов Aurus Merlon
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Разработчики передали в Гараж особого назначения (ГОН) 11 мотоциклов Aurus Merlon, рассказал гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров.
Мотоциклы Aurus во вторник впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Они сопровождали обновленный президентский лимузин Aurus Senat по ходу движения на церемонию.
"Мы передали 11 мотоциклов в ГОН для того, чтобы полностью замкнуть нашу цепочку всего сопровождения, всей этой торжественной части", — сказал Назаров в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Назаров отметил, что у мотоцикла есть возможность тихого хода, чтобы во время торжественных мероприятий водителю было удобно поддерживать требуемую скорость.
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