https://1prime.ru/20240507/aurus-847987923.html

Разработчики передали в Гараж особого назначения новые мотоциклы Aurus

Разработчики передали в Гараж особого назначения новые мотоциклы Aurus - 07.05.2024, ПРАЙМ

Разработчики передали в Гараж особого назначения новые мотоциклы Aurus

Разработчики передали в Гараж особого назначения (ГОН) 11 мотоциклов Aurus Merlon, рассказал гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T20:54+0300

2024-05-07T20:54+0300

2024-05-07T20:54+0300

экономика

россия

мотоциклы

aurus

президент россии

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Разработчики передали в Гараж особого назначения (ГОН) 11 мотоциклов Aurus Merlon, рассказал гендиректор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров. Мотоциклы Aurus во вторник впервые были использованы в президентском кортеже во время инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле. Они сопровождали обновленный президентский лимузин Aurus Senat по ходу движения на церемонию. "Мы передали 11 мотоциклов в ГОН для того, чтобы полностью замкнуть нашу цепочку всего сопровождения, всей этой торжественной части", — сказал Назаров в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Назаров отметил, что у мотоцикла есть возможность тихого хода, чтобы во время торжественных мероприятий водителю было удобно поддерживать требуемую скорость.

https://1prime.ru/20240507/avto-847972986.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мотоциклы, aurus, президент россии