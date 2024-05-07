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Бывший завод Toyota передали Aurus, заявил Мантуров

Бывший завод Toyota передали Aurus, заявил Мантуров - 07.05.2024, ПРАЙМ

Бывший завод Toyota передали Aurus, заявил Мантуров

Бывший завод японской Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Об этом заявил агентству РИА Новости врио... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T13:42+0300

2024-05-07T13:42+0300

2024-05-07T14:06+0300

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aurus

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Бывший завод японской Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Об этом заявил агентству РИА Новости врио вице-премьера - министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Ранее в феврале чиновник сообщал, что Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota."Передали", - сказал он, отвечая на соответстсующий вопрос. Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. Toyota осенью 2022 года на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления на Россию заявляла об уходе с российского рынка. Компания также приняла решение закрыть сборочную площадку в Шушарах в городе Санкт-Петербург.

https://1prime.ru/20240504/ivanov-847911528.html

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