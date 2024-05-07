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Бывший завод Toyota передали Aurus, заявил Мантуров - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Бывший завод Toyota передали Aurus, заявил Мантуров
Бывший завод Toyota передали Aurus, заявил Мантуров - 07.05.2024, ПРАЙМ
Бывший завод Toyota передали Aurus, заявил Мантуров
Бывший завод японской Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Об этом заявил агентству РИА Новости врио... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T13:42+0300
2024-05-07T14:06+0300
toyota
aurus
авто
денис мантуров
завод
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Бывший завод японской Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Об этом заявил агентству РИА Новости врио вице-премьера - министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Ранее в феврале чиновник сообщал, что Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota."Передали", - сказал он, отвечая на соответстсующий вопрос. Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. Toyota осенью 2022 года на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления на Россию заявляла об уходе с российского рынка. Компания также приняла решение закрыть сборочную площадку в Шушарах в городе Санкт-Петербург.
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toyota, aurus, авто, денис мантуров, завод
Toyota, Aurus, Авто, Денис Мантуров, завод
13:42 07.05.2024 (обновлено: 14:06 07.05.2024)
 
Бывший завод Toyota передали Aurus, заявил Мантуров

Мантуров: бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передан автопроизводителю Aurus

Toyota сократила выплаты директорам по итогам 2011-12 фингода почти на 43% - агентство
Toyota сократила выплаты директорам по итогам 2011-12 фингода почти на 43% - агентство
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Бывший завод японской Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, передали отечественному автопроизводителю Aurus. Об этом заявил агентству РИА Новости врио вице-премьера - министра промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ранее в феврале чиновник сообщал, что Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota.
"Передали", - сказал он, отвечая на соответстсующий вопрос.
Предыдущий собственник актива - подведомственный Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" - приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.
Toyota осенью 2022 года на фоне специальной операции на Украине и санкционного давления на Россию заявляла об уходе с российского рынка. Компания также приняла решение закрыть сборочную площадку в Шушарах в городе Санкт-Петербург.
Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
Два авто замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене, сообщили СМИ
4 мая, 08:55
 
ToyotaAurusАвтоДенис Мантуровзавод
 
 
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