https://1prime.ru/20240507/avto-847976620.html

Россиян предупредили о росте цен на некоторые автомобили

Россиян предупредили о росте цен на некоторые автомобили - 07.05.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о росте цен на некоторые автомобили

Стоимость автомобилей в России в мае изменилась, причем как "официальных" машин, так и завезенных по параллельному импорту. Об этом рассказал корреспондент... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T14:37+0300

2024-05-07T14:37+0300

2024-05-07T14:37+0300

авто

дилеры

россия

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Стоимость автомобилей в России в мае изменилась, причем как "официальных" машин, так и завезенных по параллельному импорту. Об этом рассказал корреспондент издания Autonews.ru.По его словам, цены поднял УАЗ, не предупреждая о корректировке прайс-листа заранее. Так, внедорожник "Патриот" вырос в цене на 50 тысяч рублей, до минимум 1,68 миллиона, "Профи" - на 60 тысяч рублей.Повышение стоимости также коснулось и "Москвича". Цена на "Москвич 3", например, достигла 1,655 миллиона рублей, на 65 тысяч выше, чем в аналогичный преиод прошлого года. Кроме того, в дилерских центрах выросли цены на автомобили модели Solaris (от 2,1 миллиона рублей), Haval (от 2,299 миллиона рублей), Mitsubishi Outlander ( от 4,5 миллиона рублей), Toyota Highlander, Hyundai Custo, FangChengBao Leopard 5, Volkswagen Teramont.

https://1prime.ru/20240507/liniya-847949789.html

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авто, дилеры, россия