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Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию

Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию - 07.05.2024, ПРАЙМ

Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию

Экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T16:57+0300

2024-05-07T16:57+0300

2024-05-07T16:57+0300

россия

китай

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.Он напомнил, что в прошлом году Китай экспортировал в Россию около 900 тысяч автомобилей, а с начала этого года китайско-российская торговля сохраняла хорошую динамику развития: "в первом квартале объем торговли товарами составил 56,68 миллиарда долларов, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"."Китайский экспорт автомобилей в Россию неуклонно растет. Автомобили китайских марок все больше нравятся российским потребителям благодаря их превосходному качеству и преимуществу, связанному с соотношением цена/качество", - сказал посол.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.

https://1prime.ru/20240507/ii-847972232.html

китай

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россия, китай, авто