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Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию
Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию - 07.05.2024, ПРАЙМ
Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию
Экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:57+0300
2024-05-07T16:57+0300
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китай
авто
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.Он напомнил, что в прошлом году Китай экспортировал в Россию около 900 тысяч автомобилей, а с начала этого года китайско-российская торговля сохраняла хорошую динамику развития: "в первом квартале объем торговли товарами составил 56,68 миллиарда долларов, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"."Китайский экспорт автомобилей в Россию неуклонно растет. Автомобили китайских марок все больше нравятся российским потребителям благодаря их превосходному качеству и преимуществу, связанному с соотношением цена/качество", - сказал посол.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
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россия, китай, авто
РОССИЯ, КИТАЙ, Авто
16:57 07.05.2024
 
Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию

Посол Чжан Ханьхуэй: экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет

© РИА Новости . Алексей Захаров#Автомобиль Geely NL-3 на Московском международном автомобильном салоне-2016
#Автомобиль Geely NL-3 на Московском международном автомобильном салоне-2016 - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Захаров
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Он напомнил, что в прошлом году Китай экспортировал в Россию около 900 тысяч автомобилей, а с начала этого года китайско-российская торговля сохраняла хорошую динамику развития: "в первом квартале объем торговли товарами составил 56,68 миллиарда долларов, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".
"Китайский экспорт автомобилей в Россию неуклонно растет. Автомобили китайских марок все больше нравятся российским потребителям благодаря их превосходному качеству и преимуществу, связанному с соотношением цена/качество", - сказал посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
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