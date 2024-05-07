https://1prime.ru/20240507/avto-847981723.html
Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию
Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию - 07.05.2024, ПРАЙМ
Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию
Экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:57+0300
2024-05-07T16:57+0300
2024-05-07T16:57+0300
россия
китай
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82849/01/828490111_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_62512e233154c38fed4a17f7dc3f8268.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.Он напомнил, что в прошлом году Китай экспортировал в Россию около 900 тысяч автомобилей, а с начала этого года китайско-российская торговля сохраняла хорошую динамику развития: "в первом квартале объем торговли товарами составил 56,68 миллиарда долларов, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"."Китайский экспорт автомобилей в Россию неуклонно растет. Автомобили китайских марок все больше нравятся российским потребителям благодаря их превосходному качеству и преимуществу, связанному с соотношением цена/качество", - сказал посол.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.
https://1prime.ru/20240507/ii-847972232.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82849/01/828490111_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_ee1966114a6bac578e32c90ddd754cbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, авто
Китайский посол заявил о неуклонном росте экспорта авто в Россию
Посол Чжан Ханьхуэй: экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Экспорт китайских автомобилей в Россию неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Он напомнил, что в прошлом году Китай экспортировал в Россию около 900 тысяч автомобилей, а с начала этого года китайско-российская торговля сохраняла хорошую динамику развития: "в первом квартале объем торговли товарами составил 56,68 миллиарда долларов, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".
"Китайский экспорт автомобилей в Россию неуклонно растет. Автомобили китайских марок все больше нравятся российским потребителям благодаря их превосходному качеству и преимуществу, связанному с соотношением цена/качество", - сказал посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 17.30.
Британская компания получита средства на создание ИИ для беспилотных авто