https://1prime.ru/20240507/avtoinstruktor-847981278.html

Автоинструктор рассказал, как водители убивают "автомат" на парковке

Автоинструктор рассказал, как водители убивают "автомат" на парковке - 07.05.2024, ПРАЙМ

Автоинструктор рассказал, как водители убивают "автомат" на парковке

Автоинструктор с пятнадцатилетним стажем рассказал порталу njcar.ru, как неопытные водители выводят из строя автоматическую коробку передач, пренебрегая ручным... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T16:54+0300

2024-05-07T16:54+0300

2024-05-07T16:54+0300

авто

парковка

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Автоинструктор с пятнадцатилетним стажем рассказал порталу njcar.ru, как неопытные водители выводят из строя автоматическую коробку передач, пренебрегая ручным тормозом на парковке.Режим "парковка" в АКПП - это механизм, связанный с выходным валом коробки передач и шестеренкой, который может блокировать ее вращение. При этом ручной тормоз блокирует непосредственно колеса транспортного средства, сжимая тормозные колодки, следовательно, он надежнее удерживает авто. И при остановке машины на уклоне крайне важно затягивать стояночный тормоз. Первым делом, следует нажать на тормоз, затем затянуть "ручник", перевести селектор коробки передач в положение "нейтраль", отпустить основной тормоз и лишь последним действием поставить селектор на "паркинг". Такой алгоритм не только удержит авто на уклоне, но и продлит ресурс механизма АКПП. В начале марта автоэксперт Роман Титов по просьбе "Прайма" назвал машины с автоматом, которые стоят до миллиона рублей. По его словам, “вторички” с АКПП на рынке довольно много. В список входят такие модели, как Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие. Эти автомобили пользуются спросом из-за доступной цены, коробки-автомат и известности брендов на рынке.

https://1prime.ru/20210422/833519220.html

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авто, парковка