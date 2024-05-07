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В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит
В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит - 07.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит
Россиянам не следует брать новый кредит, если платежи по имеющимся займам превышают 30 процентов ежемесячного дохода, сообщает издание "Газета.ru" со ссылкой на | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:26+0300
2024-05-07T10:26+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россиянам не следует брать новый кредит, если платежи по имеющимся займам превышают 30 процентов ежемесячного дохода, сообщает издание "Газета.ru" со ссылкой на начальника отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольгу Милову.Милова порекомендовала заемщикам быть осмотрительными при взятии кредитов. Она предупреждает, что если ежемесячные платежи по кредиту составляют половину дохода, банки потребуют письменного подтверждения от заемщика о его осознании финансового риска.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, перед взятием кредита стоит оценить, насколько необходима покупка, возможно, ее можно отложить и обойтись без займа."Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия", - отметила она.В ЦБ также заключили, что наиболее разумной стратегией для заемщиков является досрочное погашение кредита, а также рекомендуется хранить подтверждающие документы о погашении не менее трех лет. Документ может служить стопроцентным доказательством в случае отсутствия информации о погашении долга в бюро кредитных историй.
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россия, кредиты, новости
Банк России, РОССИЯ, КРЕДИТЫ, Новости
10:26 07.05.2024
 
В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит

В ЦБ посоветовали не брать новый кредит при тратах на имеющиеся от 30% дохода

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россиянам не следует брать новый кредит, если платежи по имеющимся займам превышают 30 процентов ежемесячного дохода, сообщает издание "Газета.ru" со ссылкой на начальника отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольгу Милову.
Милова порекомендовала заемщикам быть осмотрительными при взятии кредитов. Она предупреждает, что если ежемесячные платежи по кредиту составляют половину дохода, банки потребуют письменного подтверждения от заемщика о его осознании финансового риска.
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Кроме того, перед взятием кредита стоит оценить, насколько необходима покупка, возможно, ее можно отложить и обойтись без займа.
"Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия", - отметила она.
В ЦБ также заключили, что наиболее разумной стратегией для заемщиков является досрочное погашение кредита, а также рекомендуется хранить подтверждающие документы о погашении не менее трех лет. Документ может служить стопроцентным доказательством в случае отсутствия информации о погашении долга в бюро кредитных историй.
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