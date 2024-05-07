https://1prime.ru/20240507/bank-847962487.html

В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит

В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит - 07.05.2024, ПРАЙМ

В ЦБ назвали условие, при котором не стоит брать кредит

Россиянам не следует брать новый кредит, если платежи по имеющимся займам превышают 30 процентов ежемесячного дохода, сообщает издание "Газета.ru" со ссылкой на | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T10:26+0300

2024-05-07T10:26+0300

2024-05-07T10:26+0300

банк россии

россия

кредиты

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россиянам не следует брать новый кредит, если платежи по имеющимся займам превышают 30 процентов ежемесячного дохода, сообщает издание "Газета.ru" со ссылкой на начальника отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольгу Милову.Милова порекомендовала заемщикам быть осмотрительными при взятии кредитов. Она предупреждает, что если ежемесячные платежи по кредиту составляют половину дохода, банки потребуют письменного подтверждения от заемщика о его осознании финансового риска.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, перед взятием кредита стоит оценить, насколько необходима покупка, возможно, ее можно отложить и обойтись без займа."Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия", - отметила она.В ЦБ также заключили, что наиболее разумной стратегией для заемщиков является досрочное погашение кредита, а также рекомендуется хранить подтверждающие документы о погашении не менее трех лет. Документ может служить стопроцентным доказательством в случае отсутствия информации о погашении долга в бюро кредитных историй.

https://1prime.ru/20240316/refinansirovanie-846354069.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредиты, новости