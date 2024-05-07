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ЕС предложил ряду стран не покупать оружие Киеву за счет активов России

ЕС предложил ряду стран не покупать оружие Киеву за счет активов России - 07.05.2024, ПРАЙМ

ЕС предложил ряду стран не покупать оружие Киеву за счет активов России

Евросоюз заявил, что нейтральные страны могут отказаться от плана по использованию прибыли от замороженных активов России для покупки оружия для Украины и... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:21+0300

2024-05-07T11:21+0300

2024-05-07T11:21+0300

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - ПРАЙМ. Евросоюз заявил, что нейтральные страны могут отказаться от плана по использованию прибыли от замороженных активов России для покупки оружия для Украины и ограничиться предоставлением ей гуманитарной помощи, сообщает Politico.Ранее Мальта, Люксембург и Венгрия, выступили против предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать замороженные российские активы для закупки оружия для Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"ЕС заявил, что нейтральные страны могут отказаться от его плана использовать доходы от замороженных активов России для покупки оружия Украине",— пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов.Ко всему прочему, по словам одного из дипломатов, Германия, Франция и Италия также скептически отнеслись к предложению фон дер Ляйен, опасаясь юридических и финансовых рисков.В марте Еврокомиссия предложила использовать 90 процентов средств, полученных от замороженных суверенных активов России, на закупку оружия для Украины, а остальные направить на гуманитарную помощь. План распространяется только на 192 миллиарда евро, которые хранятся в Euroclear, бельгийском депозитарии ценных бумаг.С начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских активов. ЕС обсуждает возможность использования этих активов для финансирования восстановления Украины, но Европейский центральный банк предупредил о репутационных рисках для европейской валюты.

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