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Минэнерго США спрогнозировал снижение добычи газа в 2024 году
Минэнерго США спрогнозировал снижение добычи газа в 2024 году - 07.05.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США спрогнозировал снижение добычи газа в 2024 году
Добыча газа в США снизится на 1% в 2024 году, ряд компаний анонсировали сокращения добычи из-за низких цен на газ, прогнозирует минэнерго страны. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T20:46+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Добыча газа в США снизится на 1% в 2024 году, ряд компаний анонсировали сокращения добычи из-за низких цен на газ, прогнозирует минэнерго страны. "Мы ожидаем, что в этом году добыча природного газа в США снизится на 1% по сравнению с прошлым годом", — говорится в ежемесячном докладе министерства.Минэнерго США пояснили, что ряд компаний анонсировали сокращение добычи из низких цен на природный газ. Кроме того, большая разница между ценами на природный газ и нефтепродукты вынуждает производителей извлекать из потока природного газа более ценные углеводородные газовые жидкости.Добыча газа в США с начала 2024 года сократилась примерно на 11%, поскольку несколько нефтегазовых компаний, включая EQT и Chesapeake Energy, отложили заканчивание скважин и снизили буровую активность после падения цен в феврале и марте до минимумов за три с половиной года. EQT сейчас является крупнейшим в США производителем газа, но ее место займет Chesapeake, когда пройдет ее слияние с Southwestern Energy.США в 2023 году заняли в мире первое место по поставкам СПГ, опередив недавних лидеров Австралию и Катар. Значительное повышение мировых цен стимулировало спрос на дополнительный экспорт – отчасти ввиду перебоев в поставках и санкций, связанных с российской спецоперацией на Украине.
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Энергетика, США, Газ, спрос на газ, Газ и нефть, Минэнерго США
Минэнерго США спрогнозировал снижение добычи газа в 2024 году
Минэнерго США: добыча газа в США в 2024 г сократится на 1% на фоне низких цен
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Добыча газа в США снизится на 1% в 2024 году, ряд компаний анонсировали сокращения добычи из-за низких цен на газ, прогнозирует минэнерго страны.
"Мы ожидаем, что в этом году добыча природного газа в США снизится на 1% по сравнению с прошлым годом", — говорится в ежемесячном докладе министерства.
Минэнерго США пояснили, что ряд компаний анонсировали сокращение добычи из низких цен на природный газ. Кроме того, большая разница между ценами на природный газ и нефтепродукты вынуждает производителей извлекать из потока природного газа более ценные углеводородные газовые жидкости.
Добыча газа в США с начала 2024 года сократилась примерно на 11%, поскольку несколько нефтегазовых компаний, включая EQT и Chesapeake Energy, отложили заканчивание скважин и снизили буровую активность после падения цен в феврале и марте до минимумов за три с половиной года. EQT сейчас является крупнейшим в США производителем газа, но ее место займет Chesapeake, когда пройдет ее слияние с Southwestern Energy.
США в 2023 году заняли в мире первое место по поставкам СПГ, опередив недавних лидеров Австралию и Катар. Значительное повышение мировых цен стимулировало спрос на дополнительный экспорт – отчасти ввиду перебоев в поставках и санкций, связанных с российской спецоперацией на Украине.
Цены на газ в США держатся у максимума за 14 недель