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Британская компания получита средства на создание ИИ для беспилотных авто
Британская компания получита средства на создание ИИ для беспилотных авто - 07.05.2024, ПРАЙМ
Британская компания получита средства на создание ИИ для беспилотных авто
Британская компания Wayve, занимающаяся созданием программного обеспечения для автоматизированного вождения, заручилась финансированием в размере более одного... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T13:09+0300
2024-05-07T13:09+0300
2024-05-07T13:09+0300
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Британская компания Wayve, занимающаяся созданием программного обеспечения для автоматизированного вождения, заручилась финансированием в размере более одного миллиарда долларов для разработки передовой технологии искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных автомобилей, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте правительства Британии."Британская ИИ-компания Wayve заручилась более чем одним миллиардом долларов для разработки ИИ для беспилотных машин", - сказано в документе.Финансирование в размере 1,05 миллиарда долларов было получено в рамках инвестиционного раунда, проведенного японской группой SoftBank Group, свой вклад также внесли американские Microsoft и NVIDIA, сообщила сама британская компания в пресс-релизе на своём сайте.Полученное финансирование стало "крупнейшим вложением в британскую ИИ-компанию", оно будет направлено на разработку первой технологии так называемого "воплощенного ИИ" для беспилотных авто, сообщило правительство Британии.Эта технология позволит машинам с системой автоматизированного вождения "учиться и взаимодействовать с реальной средой", в том числе в случае непредвиденных ситуаций, говорится в заявлении.Отмечается, что в ближайшие недели через британский парламент также пройдет законопроект, который будет регулировать безопасное внедрение беспилотных автомобилей.Первая глобальная конференция по вопросам ИИ прошла в Великобритании 1-2 ноября. В мероприятии приняли участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. До этого в октябре британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания создаст первый в мире институт, занимающийся изучением вопросов безопасности ИИ.
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ии, авто, великобритания, инвестиции
ИИ, Авто, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, инвестиции
Британская компания получита средства на создание ИИ для беспилотных авто
Британская компания заручилась инвестициями в $1 млрд для создания ИИ для беспилотных авто
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Британская компания Wayve, занимающаяся созданием программного обеспечения для автоматизированного вождения, заручилась финансированием в размере более одного миллиарда долларов для разработки передовой технологии искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных автомобилей, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте правительства Британии.
"Британская ИИ-компания Wayve заручилась более чем одним миллиардом долларов для разработки ИИ для беспилотных машин", - сказано в документе.
Финансирование в размере 1,05 миллиарда долларов было получено в рамках инвестиционного раунда, проведенного японской группой SoftBank Group, свой вклад также внесли американские Microsoft и NVIDIA, сообщила сама британская компания в пресс-релизе на своём сайте.
Полученное финансирование стало "крупнейшим вложением в британскую ИИ-компанию", оно будет направлено на разработку первой технологии так называемого "воплощенного ИИ" для беспилотных авто, сообщило правительство Британии.
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Эта технология позволит машинам с системой автоматизированного вождения "учиться и взаимодействовать с реальной средой", в том числе в случае непредвиденных ситуаций, говорится в заявлении.
Отмечается, что в ближайшие недели через британский парламент также пройдет законопроект, который будет регулировать безопасное внедрение беспилотных автомобилей.
Первая глобальная конференция по вопросам ИИ прошла в Великобритании 1-2 ноября. В мероприятии приняли участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ. До этого в октябре британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания создаст первый в мире институт, занимающийся изучением вопросов безопасности ИИ.