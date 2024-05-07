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Водителям объяснили, когда штрафуют за пересечение прерывистой линии

Водителям объяснили, когда штрафуют за пересечение прерывистой линии - 07.05.2024, ПРАЙМ

Водителям объяснили, когда штрафуют за пересечение прерывистой линии

Прерывистая линия разметки не всегда означает, что водитель может ее пересечь. Есть ряд случаев, когда это будет считаться нарушением ПДД. Об этом рассказал... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T03:03+0300

2024-05-07T03:03+0300

2024-05-07T03:03+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Прерывистая линия разметки не всегда означает, что водитель может ее пересечь. Есть ряд случаев, когда это будет считаться нарушением ПДД. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.При движении стоит ориентироваться не только на дорожную разметку, но и на знаки. "Так, если на перекрестке вы видите прерывистую линию, но присутствует знак движение только прямо или разворот запрещен, это означает, что пересекать прерывистую линию нельзя", - объяснил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо его словам, Ч 1. ст. 12.16 КоАП содержит пункт о том, что несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей.Поэтому многие думают, что при пересечение прерывистой линии для разворота или левого поворота при наличии запрещающих знаков можно отделаться предупреждением.Однако п.2 ст. 12.16 КоАП говорит о том, что поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. Как подчеркивает юрист, чаще всего при таком нарушении инспектор выписывает максимальный штраф.

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