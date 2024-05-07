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Мировая цена на нефть сейчас адекватная, заявил Новак

Мировая цена на нефть сейчас адекватная, заявил Новак - 07.05.2024, ПРАЙМ

Мировая цена на нефть сейчас адекватная, заявил Новак

Мировая цена на нефть сейчас адекватная, отражает текущий спрос, заявил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T14:09+0300

2024-05-07T14:09+0300

2024-05-07T14:09+0300

россия

александр новак

нефть

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Мировая цена на нефть сейчас адекватная, отражает текущий спрос, заявил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак. "Цена абсолютно нормальная, адекватная, отражающая текущий спрос", - ответил Новак на соответствующий вопрос в кулуарах инаугурации президента РФ. Цена на нефть марки Brent в первых числах мая опускалась ниже 83 долларов за баррель, но позднее подросла чуть выше этой отметки. Комментируя вопрос, готовы ли некоторые страны ОПЕК+ нарастить добычу нефти, Новак сказал: "Я такого пока не слышал". "У нас пока действуют уровни, о которых мы ранее договорились, мы их придерживаемся", - добавил врио вице-премьера.

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россия, александр новак, нефть