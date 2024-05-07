https://1prime.ru/20240507/neft-847979317.html

Россия и Китай будут развивать торговлю нефтью, заявил посол КНР в РФ

Россия и Китай будут развивать торговлю нефтью, заявил посол КНР в РФ - 07.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай будут развивать торговлю нефтью, заявил посол КНР в РФ

Китай выступил против санкций, в том числе в сфере энергетики, Пекин и Москва продолжат оразвивать торговлю нефтью и другими ресурсами. Об этом заявил в беседе... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T16:15+0300

2024-05-07T16:15+0300

2024-05-07T16:43+0300

энергетика

россия

китай

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Китай выступил против санкций, в том числе в сфере энергетики, Пекин и Москва продолжат оразвивать торговлю нефтью и другими ресурсами. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости китайский посол в России Чжан Ханьхуэй.Как напомнил дипломат, в прошлом году Китай импортировал 107 миллионов тонн российского "черного золота", а объем поставок за март 2024 года "приблизился к максимальному месячному показателю за всю историю".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, по словам Чжан Ханьхуэя, российско-китайское энергетическое сотрудничество имеет широкие перспективы."Уверен, что при совместных усилиях Китай и Россия будут и далее продолжать поддерживать здоровое и стабильное развитие торговли сырой нефтью и другими энергоносителями. В условиях колебаний на мировом энергетическом рынке Китай всегда вносил положительный вклад в поддержку глобальной энергетической безопасности", - сказал он.Посол также подчеркенул, что Пекин выступает против санкций и вмешательства третьих стран в энергорынок.Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля 2023 года: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря 2022 года.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.

https://1prime.ru/20240507/neft-847975802.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, нефть