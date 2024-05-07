https://1prime.ru/20240507/neft-847987460.html

Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+

Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ - 07.05.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+

Обсуждений увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не ведется, сообщил и.о. вице-премьера РФ Александр Новак. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T20:35+0300

2024-05-07T20:35+0300

2024-05-07T20:35+0300

энергетика

россия

нефть

опек

новак

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/84199/14/841991481_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_8aa440435b80e36989afb878d97a5301.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Обсуждений увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не ведется, сообщил и.о. вице-премьера РФ Александр Новак. "Считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется. Как и было сказано мною ранее, ОПЕК+ постоянно мониторит рынок и принимает решения о необходимых действиях в зависимости от его состояния", — приведены слова Новака в Telegram-канале правительства. Ранее и.о. вице-премьера РФ Александр Новак заявил, что мировые цены на нефть в настоящее время "абсолютно нормальные", отвечающие текущему спросу.Россия в марте этого года продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20240507/neft-847979317.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, опек, новак, александр новак