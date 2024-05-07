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Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+
Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+
Обсуждений увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не ведется, сообщил и.о. вице-премьера РФ Александр Новак. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T20:35+0300
2024-05-07T20:35+0300
энергетика
россия
нефть
опек
новак
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Обсуждений увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не ведется, сообщил и.о. вице-премьера РФ Александр Новак. "Считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется. Как и было сказано мною ранее, ОПЕК+ постоянно мониторит рынок и принимает решения о необходимых действиях в зависимости от его состояния", — приведены слова Новака в Telegram-канале правительства. Ранее и.о. вице-премьера РФ Александр Новак заявил, что мировые цены на нефть в настоящее время "абсолютно нормальные", отвечающие текущему спросу.Россия в марте этого года продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.
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россия, нефть, опек, новак, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ОПЕК, НОВАК, Александр Новак
20:35 07.05.2024
 
Новак рассказал о возможности увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+

Новак: увеличение добычи нефти в рамках ОПЕК+ не обсуждается

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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Обсуждений увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ не ведется, сообщил и.о. вице-премьера РФ Александр Новак.
"Считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется. Как и было сказано мною ранее, ОПЕК+ постоянно мониторит рынок и принимает решения о необходимых действиях в зависимости от его состояния", — приведены слова Новака в Telegram-канале правительства.
Ранее и.о. вице-премьера РФ Александр Новак заявил, что мировые цены на нефть в настоящее время "абсолютно нормальные", отвечающие текущему спросу.
Россия в марте этого года продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ в июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.
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ЭнергетикаРОССИЯНефтьОПЕКНОВАКАлександр Новак
 
 
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