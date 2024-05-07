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ЦБ назвал среднюю выплату по ОСАГО мототранспорта в 2023 году

ЦБ назвал среднюю выплату по ОСАГО мототранспорта в 2023 году - 07.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал среднюю выплату по ОСАГО мототранспорта в 2023 году

Средняя выплата по ОСАГО мототранспорта в 2023 году составила 93,6 тысячи рублей, что на 6% больше, чем для владельцев легковых авто, говорится в сообщении... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T16:23+0300

2024-05-07T16:23+0300

2024-05-07T16:23+0300

банк россии

осаго

мотоциклы

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО мототранспорта в 2023 году составила 93,6 тысячи рублей, что на 6% больше, чем для владельцев легковых авто, говорится в сообщении Банка России. "Средний размер возмещения по полису ОСАГО мототранспорта в 2023 году составил 93,6 тысячи рублей. Это на 6% больше, чем по страховкам владельцев обычных легковых авто… Величина компенсации ущерба, нанесенного имуществу потерпевших, по полисам мотоциклистов на 1% превысила показатель по страховкам легковушек. В то же время выплаты, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, были выше на 29%. Их размер в среднем составил 258 834 рубля", - говорится в сообщении ЦБ. "Это объясняется более серьезными последствиями для пострадавших по вине мотоциклистов (прежде всего, пассажиров самих мотоциклов, а также пешеходов). Причем такие выплаты по полисам мотоциклистов назначались в 2,4 раза чаще, чем по страховкам обычных автовладельцев", - отмечают они. Полис ОСАГО мототранспорта в прошлом году в среднем стоил 2,2 тысячи рублей и был в 3,3 раза дешевле полиса обычной автогражданки, указывается там же. При этом за 2023 год оформлено 357 тысяч таких полисов, что в 6,4 раза меньше числа официально зарегистрированных мотоциклов. Больше всего договоров заключили мотоциклисты Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга. На эти регионы суммарно приходится 33,8% полисов ОСАГО мототранспорта, отмечается в сообщении.

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осаго, мотоциклы