https://1prime.ru/20240507/ssha-847964103.html

В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине

В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине

Стратегия России в украинском конфликте включает две цели: нанести тактическое поражение Киеву и положить конец активности НАТО на территории государства,... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:09+0300

2024-05-07T11:09+0300

2024-05-07T11:16+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Стратегия России в украинском конфликте включает две цели: нанести тактическое поражение Киеву и положить конец активности НАТО на территории государства, рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО", — заявил он.Кроме того, Джонсон поделился мнением, что российские Вооруженные силы в результате разгромят ВСУ.Bloomberg ранее сообщал, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.

https://1prime.ru/20240506/germaniya-847955714.html

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россия, украина, нато, сво