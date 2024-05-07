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В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине
В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине
Стратегия России в украинском конфликте включает две цели: нанести тактическое поражение Киеву и положить конец активности НАТО на территории государства,... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:09+0300
2024-05-07T11:16+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Стратегия России в украинском конфликте включает две цели: нанести тактическое поражение Киеву и положить конец активности НАТО на территории государства, рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО", — заявил он.Кроме того, Джонсон поделился мнением, что российские Вооруженные силы в результате разгромят ВСУ.Bloomberg ранее сообщал, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
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россия, украина, нато, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, СВО
11:09 07.05.2024 (обновлено: 11:16 07.05.2024)
 
В США рассказали, какой удар Россия готовит НАТО на Украине

Джонсон: Россия стремится нанести тактическое поражение НАТО на Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Стратегия России в украинском конфликте включает две цели: нанести тактическое поражение Киеву и положить конец активности НАТО на территории государства, рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Дела обстоят сейчас так — речь не только об Украине, но и, как я считаю, о разоружении НАТО", — заявил он.
Кроме того, Джонсон поделился мнением, что российские Вооруженные силы в результате разгромят ВСУ.
Bloomberg ранее сообщал, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТОСВО
 
 
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