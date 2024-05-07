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Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов
Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов - 07.05.2024, ПРАЙМ
Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов
Даже несмотря на большие деньги, иностранные наемники регулярно отказываются ехать воевать за Украину, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T08:34+0300
2024-05-07T09:50+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
военная помощь украине
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Даже несмотря на большие деньги, иностранные наемники регулярно отказываются ехать воевать за Украину, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за режим Зеленского, даже за большие деньги. Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже и все менее полный", — заявил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram Кроме того, как отметил Рогов, подобная динамика заставляет киевское руководство давить на западные страны по поводу принудительной отправки их войск на украинский фронт. Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в интервью зарубежным СМИ рассказал, что Франция уже отправила свою армию Иностранного легиона на Украину.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
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россия, украина, запад, военная помощь украине, владимир рогов
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине, Владимир Рогов
08:34 07.05.2024 (обновлено: 09:50 07.05.2024)
 
Иностранные наемники отказываются воевать за Украину, заявил Рогов

Рогов: наемники все чаще отказываются воевать за Украину даже за большие деньги

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Даже несмотря на большие деньги, иностранные наемники регулярно отказываются ехать воевать за Украину, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за режим Зеленского, даже за большие деньги. Набор в иностранный легион ВСУ становится все хуже и все менее полный", — заявил он.
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Кроме того, как отметил Рогов, подобная динамика заставляет киевское руководство давить на западные страны по поводу принудительной отправки их войск на украинский фронт.
Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в интервью зарубежным СМИ рассказал, что Франция уже отправила свою армию Иностранного легиона на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Бывший аналитик ЦРУ сделал предупреждение НАТО
Вчера, 21:34
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДвоенная помощь УкраинеВладимир Рогов
 
 
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